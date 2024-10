Mirco e Giulia: arriva l’epilogo a Temptation Island 2024 settembre?

Per Mirco e Giulia, il giorno dell’epilogo potrebbe essere finalmente arrivato. Nel corso della puntata di Temptation Island 2024 settembre, Filippo Bisciglia sarà alle prese con la rabbia di Giulia che, di fronte agli atteggiamenti del fidanzato con Alessia, non resisterà chiedendo di poter fare subito il falò di confronto finale per mettere fine alla propria sofferenza. Mirco, dopo essersi ambientato, si è avvicinato molto alla single Alessia con cui il feeling cresce sempre di più e con il quale potrebbe accadere qualcosa di irreparabile per la sua storia d’amore con Giulia.

Chi è Silvy, tentatrice Alfonso a Temptation Island 2024?/ Parla il web: "Geloso e possessivo anche con lei"

Dopo le parole di Mirco che, nella scorsa puntata, aveva ammesso di temere di continuare a stare con Giulia solo per timore, la fidanzata aveva chiesto il falò di confronto non nascondendo, però, di essere ancora innamorata. “Ho un forte sentimento nei suoi confronti. C’è qualcosa di forte che mi lega a lui. Se abbiamo un problema, lo affrontiamo. Io cercherò di cambiare ma anche lui deve fare qualcosa per me”, le parole di Giulia che, poi, resta impietrita quando scopre che il fidanzato ha rifiutato il falò.

Chi è Titty Scialò di Temptation Island 2024/ Il pubblico la spinge verso un nuovo amore

Giulia e Mirco: lei chiede ancora il falò di confronto a Temptation island 2024 settembre

“Lei ha visto qualcosa e ha paura che io possa andare oltre. Voglio pensare a me stesso. Non so ancora quello che voglio”. Sono parole chiarissime quelle di Mirco a Temptation Island 2024 settembre dove si sta totalmente godendo la presenza della single Alessia con cui il feeling e la complicità stanno crescendo sempre di più. Giulia, da parte sua, comincia a sentirsi senza certezze e, nel villaggio delle fidanzate, si sfoga con il single Bruno. “Ma davvero voglio un uomo così?”, si chiede la fidanzata di Mirco che, dopo anni vissuti accanto al fidanzato, sta cominciando a pensare davvero di essere arrivata ad un punto di non ritorno.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: Giulia e Mirco al falò? Caos per Millie e Michele

Durante la permanenza nel villaggio, Giulia non solo ha visto il fidanzato molto vicino alla single Alessia ma ha anche ascolta parole che le hanno fatto davvero male. Oggi, dunque, Giulia metterà fine alla sua avventura nel programma dell’amore.

Giulia e l’ultimatum al fidanzato Mirco: il falò di confronto è alle porte

Giulia non ha intenzione di restare ancora nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre e, nel corso della puntata in onda oggi, aspetterà il fidanzato Mirco per guardarlo negli occhi dopo settimane e affrontarlo dopo tutte le immagini che ha visto. “A questo punto non ci restare che vedere se Mirco ha accettato il confronto“, dirà Filippo Bisciglia. “Gli conviene o vado io a prenderlo”, risponde Giulia molto arrabbiata.

Dopo aver rifiutato il primo falò, dopo aver trascorso tanto tempo con la single Alessia scambiandosi anche dolci effusioni, Mirco accetterà il falò o rifiuterà ancora facendo infuriare la fidanzata?