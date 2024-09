Mentre le notizie sul mondo della musica sono negli ultimi giorni incanalate dalle vicende che gravitano intorno al nome di Diddy, un volto noto della scena internazionale ruba la scena con una circostanza ben più lieta. Stiamo parlando di Lana Del Rey che a gran sorpresa sarebbe giunta al grande passo del matrimonio. Nozze tutt’altro che annunciate e che portano il focus su un interrogativo dominante: chi è Jeremy Dufrene, neo marito della cantante?

Franco Simone, chi è e perché è definito 'il poeta con la chitarra'/ L'omaggio a Mina: "Onorato perché..."

Come anticipato, quello tra Lana Del Rey e il marito Jeremy Dufrene sarebbe stato un matrimonio totalmente segreto e di conseguenza nascosto all’attenzione mediatica. Il tutto – come racconta SkyTg24 – sarebbe stato organizzato in forma privata, compresa la cerimonia tenutasi in Louisiana. A ricostruire la vicenda è la rivista People la quale avrebbe appreso come Lana Del Rey e il neo marito Jeremy Dufrene sarebbero convolati a nozze lo scorso giovedì 26 settembre.

Franco Simone, chi è la moglie Piera Romoli/ La dolce dedica alla figlia Sara: "Metti l'abito più bello"

Jeremy Dufrene, ‘fresco’ marito di Lana Del Rey: dal primo incontro nel 2019 alle nozze ‘segrete’

“Kiss me hard before you go, summertime sadness…”, recita così una delle canzoni più note di Lana Del Rey e oggi suonano come profetiche dato che la cantante avrebbe scelto proprio i primi giorni post-estate per suggellare l’amore per il marito Jeremy Dufrene. Il neo sposo della cantante non appartiene al mondo della musica; come riporta il portale d’informazione sarebbe infatti una guida naturalistica e originario proprio della Louisiana, località prescelta per il matrimonio realizzato in gran segreto.

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega?/ L’influencer: “Quando sei in una coppia aperta…”

Una relazione, quella tra Lana Del Rey e il nuovo marito Jeremy Dufrene, che sarebbe iniziata nel 2019 e che oggi, a distanza di 5 anni, vanta un passo che vale come conferma di un grande amore: il matrimonio. Chissà che presto non decidano anche di allargare la famiglia dato che il neo sposo della cantante è in realtà già padre di 3 figli.