Lana Del Ray: Concerto all’Ippodromo di Milano 2024, IDays / Scaletta e ordine delle canzoni

Lana del Rey é prevista in concerto a Milano per gli I-Days, e l’evento musicale tra gli appuntamenti più attesi del momento é anticipato da alcuni artisti italiani all’Ippodromo SNAI La Maura tra i rinomati siti nel milanese.

Scaletta concerto Milano di Lana Del Rey: tutte le anticipazioni

Martedì 4 giugno Lana Del Rey torna in Italia per il concerto che la chiama ad esibirsi agli I-Days Milano, il festival meneghino con diversi nomi di spicco del panorama dello showbiz italiano e internazionale. Lana Del Rey e così pronta a segnare il ritorno come music star di spicco tra le stelle di risonanza internazionale e tra le più apprezzate nel Belpaese.

Per ciò che concerne invece l’acquisto dei biglietti e il degli accrediti relativi all’evento di Lana Del Rey, poi, di seguito riportate le references riprese sul sito:

15:00 – Apertura cassa vendita

16:30 – Apertura cassa accrediti

Poi per ciò che riguarda gli ingressi all’evento di Lana Del Ray agli iDays di Milano si anticipa inoltre tra le delucidazioni dell’evento che é:

-Ingresso Posto Unico Giallo

-Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

-Ingresso Posto Unico Rosso

Unicamente dal varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

Ingresso PIT / SUPER PIT

Unicamente dal varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

Box Office / Cassa Info

Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

Il concerto di Lana Del Rey a Milano é tra gli eventi più attesi: l’evento i Days

Ma le anticipazioni bomba per ciò che concerne la scaletta dell’evento atteso degli iDays di Milano non finiscono qui. Ebbene sí, a quanto pare Clara e Dardust sono i due artisti della scena made in Italy chiamati ad aprire l’appuntamento musicale tanto atteso.

La giovane promessa del pop italiano Clara a quanto pare é prevista nella scaletta della line up alle 18.00, mentre il compositore e produttore nonché giudice ad Amici, Dardust, potrebbe salire sul palco dell’evento alle 19.30 circa. L’inizio del concerto di Lana Del Rey è fissato per le 21.15 circa. Di seguito quindi riprendiamo gli orari della line up con gli artisti previsti:

15.00 – Apertura porte

18.00 – Clara

19.30 – Dardust

21.15 – Lana Del Rey











