Julia Roccuzzo, chi è la tentatrice che ha fatto colpo su Valerio Palma a Temptation Island 2024

Julia Roccuzzo è la tentatrice che ha conquistato Valerio Palma a Temptation Island 2024. Prima che si arrivi al falò di confronto, la sua fidanzata Diandra si trova a guardare alcuni video in cui il fidanzato è sempre più vicino e attratto dalla bella Julia. Valerio ha infatti deciso di portarla in esterna: una cena con panino in riva al mare.

Una semplicità che a lui mancherebbe proprio a causa della fidanzata Diandra, che sembra sia passata in secondo piano rispetto alla tentatrice Julia Roccuzzo. “Ti conosco da pochissimi giorni e senza accorgertene mi hai regalato ciò che desideravo da una vita. – ha detto Valerio a Julia durante l’esterna, dedicandosi poi a delle vere e proprie avances alla tentatrice – Hai anche un gran bel profumo… Sai quanto amo il mare, no? Sono più le volte che ho rivolto lo sguardo a te che al mare. Io credo che ora sarà un po’ diverso con te, perché quello che ho vissuto con te non l’ho vissuto con le altre.”

Valerio e la proposta a Julia a Temptation Island 2024: “So che tu sei degna di vivere qualcosa di grande”

Ma non è tutto. Sbilanciandosi ancora nei confronti di Julia Roccuzzo, Valerio si è esposto anche sulla possibilità di stare con lei nella sua città, Brindisi, così ha aggiunto: “Io so che tu sei degna e pronta di vivere qualcosa di così grande” Così ha aggiunto: “Quanto sei bona!”. Insieme, hanno poi passeggiato sulla spiaggia, non disdegnando qualche gesto romantico. Eppure, dal web molto hanno trovato sia lui che lei forzati: “Sembra una recita!” ha scritto qualcuno, e la stessa impressione è arrivata a Diandra e al resto delle fidanzate. C’è, dunque, davvero un possibile futuro tra Valerio e Julia o è stata davvero una scena per far ingelosire Diandra?