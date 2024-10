Soprano di fama internazionale, nella seconda parte della sua carriera anche personaggio televisivo e protagonista di alcuni noti reality show, come il Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, una voce inconfondibile che da decenni allieta gli appassionati del genere dai palcoscenici più importanti in giro per il mondo. Parlare della sua carriera significa rappresentare la storia di una donna che, oltre le difficoltà e un’infanzia difficile, è riuscita a plasmare la sua vita all’insegna dei sogni.

Per capire chi è Katia Ricciarelli è infatti utile partire non dalle tappe più importanti della sua carriera, bensì dai momenti difficili che indubbiamente l’hanno spronata ad inseguire i suoi sogni con determinazione. La soprano ha vissuto un’infanzia difficile; da piccola con le sorelle è cresciuta con le sole forze della madre che per ristrettezze economiche si è ritrovata a dover fare i lavori più disparati. Katia Ricciarelli non si è mai persa d’animo, anzi; in virtù degli insegnamenti materni ha trovato il coraggio di tracciare la propria strada.

Katia Ricciarelli, due grandi amori: José Carreras e Pippo Baudo

La storia artistica di Katia Ricciarelli inizia forse nel 1969 quando, dopo essersi trasferita a Venezia per ultimare gli studi, debutta sul palco del Teatro di Mantova con la Bohème. Inizia così una carriera straripante che ancora oggi la porta in giro per il mondo con la sua voce, la sua timbrica unica. Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Katia Ricciarelli?

Due sono stati i grandi amori di Katia Ricciarelli, ma solo uno l’ha portata a compiere il grande passo del matrimonio. In gioventù coltivò un’intensa storia d’amore con il collega José Carreras, precisamente dal ‘72 all’84. Oltre 10 anni d’amore. Due anni dopo convolerà invece a nozze con uno dei volti più iconici della televisione italiana: Pippo Baudo. Un amore durato fino al 2004, anno della separazione; da entrambe le relazioni Katia Ricciarelli non ha però avuto figli.

