Per anni Patrizia Rossetti è stata legata sentimentalmente a Rudy Londoni, lui è un noto cameraman e tecnico televisivo ma a fargli ottenere visibilità è stata la sua storia d’amore con l’amatissima conduttrice. A farli incontrare fu proprio il lavoro, si sono infatti conosciuti nel 2006 durante alcune registrazioni in Mediaset, convolarono poi a nozze nel 2012. Sui social e in televisione sembrano una coppia molto affiatata, nel 2019 però si sono detti addio. Il motivo? Come è ben noto da anni la nota conduttrice decise di mettere fine al loro matrimonio dopo aver scoperto che lui l’aveva tradita.

In varie occasioni Patrizia Rossetti ha parlato della fine della sua relazione con l’ex marito Rudy Londoni, era molto innamorata e aveva creduto moltissimo in quel legame sentimentale, la delusione infatti è stata tantissima. In passato ha raccontato che non era la prima volta che lui la tradiva, più volte aveva provato a perdonarlo ma di fronte all’ennesima relazione clandestina del tecnico televisivo ha deciso di separare definitivamente le loro strade.

In una passata intervista Patrizia Rossetti parlando della fine del suo matrimonio con Rudy Londoni fece sapere che tra loro c’erano già dei problemi quando lei partecipò a Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta. Dopo il reality la situazione peggiorò ulteriormente, lei da tempo cercava di capire se c’era ancora una possibilità per il loro rapporto ma si rese conto che era arrivato il momento di mettere fine al loro matrimonio.

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip l’ex gieffina raccontò anche come scoprì di essere stata tradita di nuovo dall’ex marito. Svelò di aver beccato Rudy Londoni in flagrante con la sua amante. In quella occasione rivelò anche che la donna faceva parte del suo stesso ambiente lavorativo, disse che non erano amiche però si conoscevano bene da trent’anni. Dopo averli beccati insieme affrontò entrambi, dopodiché mise fine al suo matrimonio con Rudy Londoni.

Qualche tempo fa Patrizia Rossetti è tornata a parlare del tradimento durante un’ospitata a La Volta Buona, ribadendo di aver provato moltissima delusione. A Caterina Balivo aveva raccontato di aver perdonato più volte l’ex marito in passato, però quando ha scoperto per la terza volta che l’aveva tradita ha deciso di mettere definitivamente fine al loro matrimonio.