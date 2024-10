Chi è Lorenzo Salvetti: un piccolo grande cantante e musicista

Lorenzo Salvetti è il concorrente più giovane di questa edizione di X Factor 2024, ha soltanto 16 anni con una maturità musicale da fare invidia. Già alle Audizioni ha conquistato il cuore del pubblico con la sua poetica interpretazione di Cesare Cremonini ed è subito piaciuto per il suo viso simpatico e da bravo ragazzo. Ogni volta accompagna le sue performance con il pianoforte guadagnando regolarmente il consenso favorevole della giuria.

Vincitore X Factor 2024, chi sarà?/ Testa a testa tra Mimì e Francamente: i pronostici

Anche negli Home Visit con Le parole più grandi di Coez, il pubblico gli ha tributato un caloroso applauso. Lorenzo piace perchè è maturo per la sua età, non solo per il suo timbro di voce, ma anche per il mood di interpretare. È un giovane artista con una grande anima e il pubblico è convinto che Lauro saprà custodire il suo talento e la sua fragilità. Lauro ha grandi progetti per questo ragazzo e il pubblico già lo adora. “Dateci più sedicenni come Lorenzo e il mondo sarà migliore”.

Chi sono i Punkcake/ Puro stile punk a X Factor 2024: eliminati al secondo live?

Achille Lauro nel primo Live di X Factor 2024 ha voluto osare con Lorenzo Salvetti facendogli cantare Margherita di Riccardo Cocciante: una scelta azzardata e molto rischiosa. Nonostante la giovane età, il ragazzo si è immedesimato nel testo e lo ha interpretato magnificamente. Per il secondo Live ci aspettiamo qualcosa di più sensazionale, ma comunque adeguato all’età dell’artista. Achille Lauro sa di poter sfidare se stesso, visto che il suo allievo risponde bene alle sue richieste, andando contro il volere degli altri giudici che vorrebbero ascoltarlo su brani meno melodici. Finora Lorenzo ha sempre cantato in italiano e il genere pop lo mette a suo agio, quindi sarà un brano melodioso, così da potersi accompagnare con il pianoforte. Sarebbe rischioso affidargli brani iconici della musica italiana, ma le scelte di Lauro sono sempre imprevedibili.

Chi è El Ma, X Factor 2024/ Una mini-Dua Lipa, visti i suoi 17 anni, e ha molto talento: sarà eliminata?

Com’è andato il primo Live di X Factor 2024 di Lorenzo Salvetti: un brano “adulto” di Cocciante

Margherita di Cocciante non è stato un brano di facile interpretazione per Lorenzo Salvetti, nonostante le difficoltà incontrate, la performance non è stata sminuita. A fine esibizione, Manuel lo ha definito il “Cocciante young”. Jake La Furia non mette in discussione la sua bravura, ma ha avuto qualche perplessità sulla scelta del brano. Gli è venuto a mancare “lo strappo del cuore”, quella voce lacerata dal dolore che solo Riccardo Cocciante è capace di far venire a galla.

La voce di Lorenzo è troppo dolce e inadeguata per interpretare questo brano. Anche Paola è dello stesso parere. Avrebbe assegnato al ragazzo un altro pezzo. Per cantare “Margherita” ci vuole una maturità interiore che Lorenzo per la sua giovane età non ha. Non è stato dello stesso parere Achille Lauro che, pur riconoscendo la difficoltà del brano, è stato soddisfatto perchè Lorenzo è riuscito a farlo suo.