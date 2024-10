Lowrah: pronta per diventare una pop-star a tutti gli effetti

Lowrah è lo pseudonimo di Laura Fethau, italiana di origine albanese, ed è arrivata nel cuore di Paola immediatamente: si è guadagnata l’X Pass ed è giunta al primo Live show di X Factor 2024 carica di entusiasmo e adrenalina, superando uno switch con Marina e una serie di polemiche. Al Live ha presentato la rivisitazione di Hey Mama. Alcuni hanno detto di essere rimasti più colpiti dalla sua performance sul palco che dal suo timbro vocale. Una parte di pubblico l’accusa di divismo, di avere la voce calante e di non essere all’altezza di salire sul palco di X Factor 2024. La sua sicurezza scenica è tale che se non si presta attenzione e non ci si accorge che stona. I giudici la temono e Jake la vorrebbe nella propria squadra.

Non c’è dubbio che Lowrah sia un personaggio versatile, ha padronanza del rap che inquina con musica urban-street e sul palco si muove bene, è carismatica e mostra molta sicurezza in se stessa. Al secondo Live dovrà strabiliare con un brano energico e determinato. Paola ha in mano questa carta vincente e deve giocarsela bene assegnando un pezzo che faccia presa sulla giuria e sul pubblico che sarà chiamato al televoto.

Iezzi ha già perso un concorrente e non può permettersi di sbagliare ulteriormente. In questa fase di gara, la scelta del brano è essenziale, ora è tutto nelle sue mani, può valorizzare l’artista ma anche penalizzarlo. Lowrah ha molto da dimostrare, anche se in molti pensano che la sua immagine sia costruita e troppo impostata.

Com’è andato il primo live X Factor 2024 di Lowrah: grande presenza scenica e voce potente

Dopo il primo Live a X Factor 2024 non sono mancati i commenti positivi dei giudici su Lowrah. Achille Lauro è rimasto affascinato dal modo in cui la cantante ha tenuto il palco, ma è combattuto sul fatto che il suo slancio come artista sia sincero o una recita, dato che non la conosce ancora bene, nulla eccepire sulla voce. Anche Manuel ha apprezzato l’esibizione, ma non ha gradito che una parte del testo sia stato riscritto in italiano.

La cantante ha fatto il suo arrangiamento, ma non è stata compreso da tutti. Jake la pensa come Manuel, avrebbe mantenuto il brano nella sua originalità senza contaminarlo, però alla fine secondo lui poteva starci ed è terrorizzato dalla sua bravura. Paola è stata soddisfatta del risultato della performance, ha spaccato il palco e Lowrah è pronta per fare questo lavoro. Se manterrà la forza e l’energia che ha dimostrato fino a questo momento, farà molta strada.

