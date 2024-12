Non c’è mattino targato Mediaset senza di lei a dare il buongiorno e tenendo compagnia ai telespettatori con notizie di cronaca e curiosità di attualità; Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino Cinque News e conduttrice più che apprezzata non solo dagli appassionati ma soprattutto dagli addetti ai lavori. Non mancano le curiosità che riguardano la sua vita privata, ormai da anni condivisa con il compagno Marco Bacini.

Scopriamo chi è Marco Bacini – compagno di Federica Panicucci – non solo attraverso le dichiarazioni al miele della conduttrice ma anche mediante le curiosità che riguardano la sua sfera professionale. Imprenditore di spicco, appassionato di sport – tra cui karate e kick boxing – e dunque lontano dal mondo dello spettacolo e dalle luci della ribalta. Nel merito della liaison, gli albori ramificano nel 2016 per arrivare quindi ad oggi quasi al traguardo dei 10 anni d’unione con il matrimonio sullo sfondo.

Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini: dal sogno nuziale al legame viscerale

Già in passato, a proposito del sogno nuziale, aveva spiegato: “E’ la domanda che ci fanno un po’ tutti perché quando due persone stanno bene un passo obbligato; non nego che non sia nei progetti ma non posso ancora dire una data…”. Parlava così Federica Panicucci in un’intervista di alcuni mesi fa a proposito della possibilità di convolare a nozze con l’attuale compagno Marco Bacini. Parole che confermano il sogno ma che non hanno ancora una forma concreta; anche di recente, a Verissimo, non ha nascosto la volontà comune di raggiungere il passo del matrimonio ma a quanto pare per la data toccherà ancora aspettare.

Non c’è dubbio che l’amore tra Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini sia viscerale; manifesto sono le parole rilasciate di recente nel salotto di Silvia Toffanin da parte della conduttrice di Mattino Cinque News. “Mi è stato vicino in momenti difficili della mia vita, sempre con tatto; per lui non è stato facile ma siamo complici, io non ho segreti per lui e viceversa. Ci conosciamo profondamente”.