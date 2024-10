Tutto su Margherita Aiello, la dama del trono over di Uomini e Donne

Margherita Aiello, analista di laboratorio chimico, con una laurea in scienze dell’Alimentazione e, attualmente laureanda Magistrale in Nutrizione Umana, è una delle nuove dama del trono over di Uomini e Donne. Molto bella, ha conquistato subito le attenzioni dei cavalieri del parterre maschile scegliendo di uscire soprattutto con Diego Tavani e Mario Cusitore. Con il primo, però, le cose non sono andate bene. Diego, infatti, dopo l’appuntamento, ha fatto marcia indietro convinto di non piacere davvero alla dama facendo perdere la pazienza a Maria De Filippi.

“Mi dispiace che sei rimasto male. Di fronte a determinate evidenze non posso far finta di niente. A volte, le balle le racconto anche io, ma raccontale bene. Il tuo è uno strano pensiero, non è la tua fidanzata. Hai chiesto tu a Margherita ieri? Mi manca questo tassello. È stata con lei no? La verità è che le piace più Mario di te. La verità è che a te dà fastidio Mario, allora dillo”, le parole della conduttrice.

Margherita Aiello: cos’è successo con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Margherita Aiello non ha ancora intenzione di chiudere la frequentazione con Mario Cusitore con cui c’è stato un bacio. I due, inoltre, hanno anche dormito insieme anche se l’atteggiamento del cavaliere napoletano non è affatto piaciuto a Margherita che avrebbe preferito una maggiore esposizione di Mario che, invece, si è esposto più con Morena.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 14 ottobre 2024, inoltre, Maria De Filippi manda in onda il post puntata della settimana scorsa in cui, in camerino, Margherita piange affermando di essere delusa da Mario. Inoltre, la dama, pur essendo uscita con Matteo, non è riuscita a trascorrere una piacevole serata con lui avendo parlato per tutto il tempo proprio di Mario.

