Mario Cusitore tra Maura, Margherita e Morena a Uomini e Donne

Mario Cusitore protagonista della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 10 ottobre 2024. Maria De Filippi chiama al centro dello studio anche Margherita Aiello, Morena Farfante e Maura Vitale, le tre dame che sta conoscendo. “Siamo andati a cena ieri. Durante la settimana ci siamo sentiti spesso. Ci siamo chiariti telefonicamente e lui mi ha chiesto scusa per alcune dinamiche che si erano create” racconta Margherita cominciando a svelare i dettagli della frequentazione con il corteggiatore napoletano. “Abbiamo recuperato sentendoci tutti i giorni e abbiamo sentito il desiderio di rivederci. Ieri siamo stati molto bene…”, racconta Margherita

I due, inoltre, svelano di aver dormito insieme e di essersi baciati. Mario, però, si lamenta per non essere andato oltre. “Non abbiamo fatto qualcosa, non ho fatto nulla…” ha sottolineato lei. “Ci siamo addormentati insieme”.

Morena Farfante contro Mario Cusitore a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Margherita e Mario, Morena Farfante sbotta in studio. “Ma non ti vergogni?”, chiede la dama mostrandosi molto infastidita. “I fenomeni con me durano poco”, aggiunge la dama. Morena e Margherita, poi, visibilmente infastidite, si alzano e tornano nel parterre. Al centro dello studio resta Morena che annuncia di voler chiudere la frequentazione. ” Sono una persona caparbia e se voglio una persona vado dritta come un treno”, dice Maura mentre Maria De Filippi svela che Mario, alla redazione, aveva confessato di essere interessato principalmente a Morena e Margherita.

Morena, inoltre, svela di essere uscita con Matteo e sottolinea che, per il momento, non intende uscire con Mario. “Lui è bravo con le parole ma solo con quelle. E’ un seduttore ma io non mi faccio prendere in giro”, sbotta la dama. Margherita, invece, accusa il cavaliere di aver sminuito la serata insieme e lo critica per il desiderio di uscire con Morena.