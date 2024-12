Mario Calabresi, chi è e carriera: da giornalista a direttore dei quotidiani italiani

Volto di spicco del giornalismo italiano, Mario Calabresi vanta una lunga e ricca carriera alle spalle che l’ha visto entrare nelle redazioni dei più importanti quotidiani prima come cronista/inviato e successivamente come direttore. Nato a Milano, classe 1970 e figlio del commissario Luigi Calabresi, assassinato in un attentato terroristico del 1972, è diventato giornalista professionista nel 1997 avviando subito la sua carriera nelle più importanti redazioni.

Nel 1998 diventa cronista parlamentare dell’ANSA, l’anno successivo entra nella redazione politica de La Repubblica e più avanti si trasferisce a La Stampa, tornano poi a La Repubblica nel 2002. Diversi anni più avanti arrivano le prime esperienze in qualità di direttore: dal 2009 al 2015 è alla guida de La Stampa, per poi passare a La Repubblica e lì rimanervi tra il 2016 e il 2019.

Caterina Ginzburg, chi è e carriera dell’ex moglie Mario Calabresi

Entrando nel dettaglio della vita privata di Mario Calabresi, è stato sposato con l’ex moglie Caterina Ginzburg. Il suo cognome non è così sconosciuto, essendo lei la nipote di Natalia Ginzburg, celebre volto della letteratura italiana del ‘900, scrittrice, traduttrice e politica: il matrimonio tra il giornalista e Caterina è durato fino al 2020, anno della separazione, e dalla loro storia d’amore sono nate due figlie gemelle, Emma e Irene.

Originaria di Roma, Caterina Ginzburg è cresciuta a Bologna diventando presto una personalità di spicco del giornalismo italiano. Successivamente ha vissuto un lungo periodo fuori dall’Italia, a New York, per poi fare ritorno nel nostro Paese e trasferirsi in pianta stabile a Torino dal 2009.

