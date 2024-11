Tutto su Mario Cusitore: ultime puntate per il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Mario Cusitore, cavaliere napoletano di 45 anni del trono over di Uomini e Donne, si è fatto conoscere dal pubblico del programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Ida Platano nella scorsa stagione del programma di canale 5 senza riuscire a conquistare il cuore della tronista. Dopo aver trascorso l’estate senza essere riuscito a trovare l’amore e senza ottenere da Ida una seconda possibilità, Mario ha deciso di accettare la proposta della redazione di Uomini e Donne di accomodarsi nel parterre del trono over.

Durante la partecipazione al programma, Mario è uscito con diverse dame, in particolare con Morena Farfante e Margherita Aiello. Con entrambe le dame la frequentazione è andata avanti per diverse settimane e sia con Morena che con Margherita ha avuto incontri intimi per poi chiudere con entrambe.

Mario Cusitore e le nuove pretendenti

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 novembre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Mario Cusitore che resta spiazzato dalla parole di Maria De Filippi, non nasconde il proprio stupore. Il cavaliere napoletano, così, si accomoda al centro dello studio per conoscerle. Si tratta delle ultime conoscenze di Mario a Uomini e Donne.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Mario Cusitore nelle prossime puntate annuncerà la scelta di lasciare definitivamente la trasmissione. “Ce ne faremo una ragione“, sarà il commento di Maria De Filippi che non proverà a far cambiare idea al cavaliere napoletano che, dopo aver sperato di trovare l’amore all’interno del programma di canale 5 di trovare l’amore deciderà di alzare bandiera bianca non avendo trovato una donna con cui costruire una vera storia d’amore.