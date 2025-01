Marisa Laurito, chi è e carriera dell’attrice: dal teatro a cinema e tv

Vulcanica, talentuosa e ricca di energie e vitalità, Marisa Laurito è uno dei grandi volti dello spettacolo e della televisione italiana. Nata nel 1951 a Napoli, sin da giovanissima ha sognato di fare l’attrice ed ebbe l’occasione di entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, diventando anche noto volto del cinema sin dal suo esordio datato 1976. Ha recitato in numerose pellicole quali I guappi non si toccano di Mario Bianchi (1979) e La pagella di Ninì Grassia (1980), oltre ad essere stata diretta da Sergio Corbucci in La mazzetta e Pari e dispari nel 1978.

Marisa Laurito perché non ha avuto figli?/ "Ho scelto la strada dell'arte e della libertà"

In televisione ha ottenuto notevole popolarità negli anni ’80, lavorando con Renzo Arbore in Quelli della notte e affiancando Raffaella Carrà in Buonasera Raffaella. Inoltre, ha partecipato all’edizione di Domenica In del 1988-89 condotta da Gianni Boncompagni, e lei stessa ha condotto due edizioni di Fantastico e un’edizione di Paperissima negli anni ’90. Come attrice televisiva, oltre ad una lunga esperienza tra i ’70 e i ’90, negli ultimi anni ha preso parte a celebri fiction Rai come Mina Settembre e Studio Battaglia.

Marisa Laurito: “Corteggiata sul lavoro? E’ successo da giovane, ma davo schiaffi!/ “Mi manca Gigi Proietti…”

Marisa Laurito, l’ex marito Franco Cordova e l’attuale compagno Piero Pedrini

Per quel che concerne la vita privata dell’attrice, Marisa Laurito ha un matrimonio alle spalle celebrato nel 2001 al fianco dell’ex calciatore Franco Cordova, che tuttavia è durato solo pochi mesi. Da oltre 20 anni, invece, è sentimentalmente legata al suo attuale compagno Piero Pedrini, di professione imprenditore, che in un’intervista al Corriere della Sera del 2023 aveva così descritto: “Responsabile nei miei confronti (..). Abbiamo entrambi molta sicurezza e anche tanta libertà. Non ho bisogno di essere protetta, ma mi fa piacere sapere che ho qualcuno accanto pronto a proteggermi. È importante, nei momenti di tregenda, avere una persona che non si tira indietro“.

Marisa Laurito/ Stronca paragone Stefano De Martino come Renzo Arbore: "é un bravo ragazzo"

Curioso, inoltre, il retroscena sul loro primo incontro, quando Pedrini disse all’attrice “Mio padre è un tuo grande fan“: “Voleva farmi un complimento, ma se ne è uscito con una gaffe. Per fortuna ho un ottimo senso dell’ironia. Ed era la verità perché suo papà seguiva Domenica in e mi adorava. Mentre Piero non guardava mai la tv“.