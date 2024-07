chi è Marta Anna Borucinska: l’attrice di Ida in ‘Un posto al sole’/ “Il mio ruolo è difficile…”

Tra gli appassionati di Un Posto al Sole, molti si saranno affezionati a dinamiche e intrecci strettamente connessi ad un personaggio a tratti controverso. Stiamo parlando di Ida, interpretata dall’attrice Marta Anna Borucinska. L’attrice, come riporta LaNostraTv, ha di recente rilasciato un’intervista per SpettacoloMusicaSport dove si è appunto concentrata nel raccontare le differenze tra la sua attitudine e le caratteristiche del personaggio di Ida, in un certo senso agli antipodi.

“Ida è un personaggio totalmente opposto a me ed è quindi difficile da interpretare perché parla, si muove, pensa e sceglie in maniera differente”, questa la visione di Marta Anna Borucinska – attrice che interpreta Ida in Un Posto al Sole – che poi aggiunge: “Forse il momento più interessante e adrenalinico è stato all’inizio quando è venuta in Italia per riprendersi il figlio o quando si ribellava alla zia”.

Marta Anna Borucinska, alias Ida in Un posto al sole: “Essere madre non vuol dire spegnersi come donna…”

Il personaggio di Ida in Un Posto al Sole è decisamente particolare e, come tanti altri personaggi della soap, rappresenta comunque uno spaccato di realtà che desta riflessione ed empatia nel pubblico. Marta Anna Borucinska – sempre nell’intervista rilasciata per SpettacoloMusicaSport – ha anche espresso il suo personale pensiero a proposito di come vorrebbe che evolvesse il personaggio di Ida dopo gli ultimi eventi osservati nella soap.

“Vorrei che Ida fosse più vitale e passionale” – ha spiegato Marta Anna Borucinska, Ida in Un Posto al Sole – “Anche nel vivere l’amore con Diego; è come se fosse incastrata nel suo essere madre di Tommaso, invece vorrei che si ricordasse che la vita è fatta di tante cose e che sorridesse di più”. L’attrice ha anche aggiunto: “Essere madre non vuol dire spegnersi come donna o persona”.

