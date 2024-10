Chi è Mimì Caruso: 17 anni e una voce da professionista

Mimi è entrata subito nel cuore del pubblico ed è riuscita ad attirare l’attenzione, tra gli altri, di Manuel Agnelli. Il giudice appena ha sentito la sua voce, ha deciso di mandarla direttamente ai BootCamp con il suo X Pass. Mimì non ha solo una voce bella e potente, ma anche una grande presenza scenica, in grado di trasformare un’esibizione in uno spettacolo.

I Patagarri, X Factor 2024/ Un talento indiscutibile: ma eliminati perchè troppo "strani"?

Al suo primo Live X Factor 2024, i pareri sulla sua performance sono stati contrastanti. Ad alcuni non è piaciuta la canzone che il giudice le ha assegnato, mentre altri hanno detto che ci sono stati alcuni momenti in cui ha stonato. Al termine dell’esibizione, Mimì ha dichiarato di aver avuto problemi con la voce per tutta la settimana, ma il pubblico non si è fatto intenerire e l’ha accusata di esserle mancato il coraggio di osare. Ci sono state troppe imprecisioni vocali, qualche fan è rimasto deluso da non farlo impazzire.

Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli è anche la sua style coach/ "Si lascia fare tutto, ma..."

L’assegnazione a X Factor 2024 del brano di Anna Calvi al primo Live non ha convinto molto il pubblico e nemmeno qualche giudice. Manuel Agnelli è noto per assegnare canzoni non scontate, chi si aspetta al secondo Live un brano di Adele sbaglia. Sperando che il problema alla voce venga risolto, il giudice ha intenzione di valorizzare le qualità canore dell’artista. Ancora Mimì non ha un’identità musicale definita, è compito del suo giudice tirare fuori la sua personalità e per raggiungere questo obiettivo Manuel dovrà lavorarci molto.

Al secondo Live sicuramente Mimì porterà un brano potente, con note e toni alti. Ha il potenziale per farlo ma la paura di sbagliare la frena. Dovrà lavorare su questo punto per realizzare una performance perfetta su un pezzo difficilissimo e mai banale.

Chi è Francamente, X Factor 2024/ Personalità unica e rapporto conflittuale con Jake: a rischio eliminazione?

Com’è andato il primo Live di X Factor 2024 Mimì Caruso: un pezzo difficile che l’ha intimorita

Al suo primo Live a X Factor 2024, Mimi ha portato Don’t Beat the Girl Out of My Boy di Anna Calvi. Non è stata una scelta scontata e questo ha impressionato il pubblico e gli altri giudici. Jake ha elogiato Manuel per aver fatto uscire Mimi dalla sua zona di comfort senza usare il cliché musicale comune. Paola ha apprezzato l’esibizione, ma avrebbe voluto sentire canzoni più emotive, anche se ha ben accolto la scelta sofisticata del collega.

Lauro si aspettava una super ballad. A dare il via alle critiche è stato lo stesso Manuel Agnelli, che ha consigliato vivamente alla sua allieva di “tirare fuori le palle”. Non è stato soddisfatto dell’esibizione, gli acuti che aveva prodotto durante le prove erano molto più alti. Mimì ha giustificato le sue carenze dicendo che durante la settimana ha avuto qualche problema con la voce, Agnelli non l’ha perdonata.

Mimì Caruso, cover Don’t Beat The Girl Out of My Boy di Anna Calvi