Gaetano detto Ninni è il figlio più piccolo di Amanda Lecciso: sorpresa nella Casa del Grande Fratello 2024

Una dolce sorpresa è in arrivo nella Casa del Grande Fratello 2024 per Amanda Lecciso: a poche ore dal Natale, la gieffina potrà riabbracciare suo figlio Gaetano, detto Ninni, il minore dei suoi due figli. Amanda non ha fatto mistero, in questi giorni, di sentir ancor di più la mancanza dei suoi figli, soprattutto al pensiero di non poter trascorrere con loro queste festività. Per colmare in parte questo vuoto, il Grande Fratello ha deciso di farle riabbracciare Ninni, facendolo entrare nella Casa ma per pochissimi minuti.

Ninni è il figlio di Amanda Lecciso e dell’attore e produttore cinematografico Ivo Micioni. Oggi ha dieci anni ed è un bambino sereno e felice, anche se sua mamma e suo padre non stanno più insieme. I due, infatti, si sono separati da qualche tempo ma mantengono degli ottimi rapporti, anche per il bene di Ninni. Sarà proprio Ivo oggi ad accompagnare il bambino nella Casa del Grande Fratello, regalando ad Amanda Lecciso quello che sicuramente sarà uno dei momenti più dolci e belli della sua avventura in questo programma.