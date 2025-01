Paolo Vallesi, chi è e carriera del cantante: il boom con La forza della vita

Paolo Vallesi, nato a Firenze e classe 1964, è uno dei più celebri cantautori italiani e ha conosciuto il grande successo negli anni ’90. Appassionatosi di musica sin da ragazzino e studiando pianoforte, la grande occasione arriva nel 1989 quando partecipa alla trasmissione Gran Premio con Pippo Baudo al Festival di Castrocaro. L’anno successivo, grazie al produttore Dado Parisini che decise di scommettere su di lui, pubblicò il suo primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna.

Nel 1991 arriva poi l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo nella sezione “Giovani”, vincendo con il brano Le persone inutili; torna poi in gara tra i Big nel 1992 con il brano ad oggi più celebre e maggiormente rappresentativo del suo repertorio artistico, La forza della vita, che si posiziona sul podio al terzo posto in classifica. Nel corso degli anni Vallesi è anche diventato uno dei membri della Nazionale Italiana Cantanti e ha spesso partecipato a trasmissioni televisive; nel 2005 è nel cast de La talpa, nel 2019 partecipa e vince a Ora o mai più.

Paolo Vallesi, proprio durante la partecipazione a Ora o mai più nel 2019, lottò contro un tumore all’intestino diagnosticatogli in quel periodo. Il cantante non parlò subito pubblicamente della malattia, per non condizionare la gara, e si aprì soltanto 6 mesi dopo come raccontato in un’intervista a Il Messaggero: “Spero di aver meritato la vittoria di ‘Ora o mai più‘ senza alcun tipo di aiuto. Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: avrebbe falsato la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo”.

Ora la malattia è stata sconfitta e il tumore all’intestino rappresenta per Vallesi solo un lontano ricordo, come ammesso nel corso di quell’intervista: “Oggi ne parlo al passato, facendo gli scongiuri. La fortuna è stata quella di averlo preso per tempo. Non sarà quello a rompermi i cog***ni della vita“.