Lo studio de La Volta Buona ha accolto oggi una personalità cardine del mondo della musica, strettamente legata al Festival di Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston ha costruito le sue ‘volte buone’, salvo poi vivere un periodo più defilato ma comunque produttivo dal punto di vista professionale. Stiamo parlando di Paolo Vallesi che, proprio in queste settimane dove è ripartita la macchina de ‘Ora o mai più’, vinse l’ultima edizione del talent.

Chi è Paolo Vallesi e malattia/ Il tumore all'intestino: "La fortuna è averlo preso per tempo"

Paolo Vallesi al cospetto di Caterina Balivo passa in rassegna i momenti più significativi della sua carriera ma la pietra miliare risale a quando era nel fiore degli anni grazie ad un gesto del papà. “A casa mia non si ascoltava molta musica ma un giorno mio padre trovò questa busta piena di dischi; da lì è partita la mia base e formazione musicale”.

Cinzia e Francesco, chi sono l'ex moglie e il figlio di Paolo Vallesi/ La vita privata del cantante

Paolo Vallesi a La Volta Buona: “La voglia di fare musica è tornata…”

L’intervista di Paolo Vallesi a La Volta Buona procede osservando le immagini iconiche delle sue partecipazioni a Sanremo, osservando ovviamente anche le gesta dei big della musica italiana con i quali ha avuto modo di collaborare. L’attenzione si focalizza poi proprio su ‘Ora o mai più’ dove il cantante svela il retroscena del primo rifiuto: “Io non volevo partecipare? Perchè il titolo era forte quindi… Il ‘Mai più’ in particolare. L’anno dopo però quando vidi che tutti venivano trattati con dignità allora dissi di sì”.

Paolo Vallesi, malattia/ Il cantante: "ho scoperto casualmente di avere un cancro all’intestino"

Proprio da quel ‘sì’ di Paolo Vallesi riparte il motore della sua passione, come da lui stesso raccontato a La Volta Buona. “…Ho scritto colonne sonore per film importanti, ho prodotto album, però non apparivo in tv. Da lì però è ripartito tutto, avevo capito che ero stato solo ‘accantonato’: avevano ancora tutti voglia di sentirmi”. Il cantante ha poi aggiunto: “Soprattutto in me è scattato qualcosa, la vita nel mondo dello spettacolo è sempre altalenante ma scattò in me la voglia di fare musica, l’amore nel comporre canzoni”.