Paolo Vallesi ha ottenuto il boom negli anni ’90, un grande successo che gli garantì anche un ampio seguito di pubblico. In quel periodo, inoltre, il cantante condivideva una romantica e riservatissima storia d’amore con l’ex moglie Cinzia, della quale non sono mai apparse informazioni e dettagli in forma pubblica, essendo probabilmente lontana dai riflettori dello spettacolo.

Come raccontò in un’intervista a Vanity Fair, all’epoca a Vallesi fu addirittura imposto di mantenere segreta la relazione con la moglie per fare successo e breccia nel pubblico femminile: “A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura“.

Paolo Vallesi e l’ex moglie Cinzia sono stati insieme per tantissimi anni e si conobbero quando entrambi erano molto giovani; il cantante, per esempio, all’epoca aveva soli 18 anni e già sognava di sfondare nel mondo della musica. Un amore che li ha poi portati a celebrare il matrimonio e ad avere un figlio, Francesco, nel 1997, sino al divorzio consumatosi quando il cantante aveva 38 anni.

Paolo Vallesi ha sempre avuto un legame splendido con il figlio Francesco. Tuttavia, come confessò il cantante a Estate in diretta nel luglio 2022, dopo la paternità visse un periodo di crisi e interruppe per qualche anno la sua attività artistica, per poi riprenderla in un momento successivo: “Quando è nato mio figlio ho smesso per quattro anni di fare concerti perché ero un po’ stufo”.

