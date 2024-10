La nuova classe di Amici 2024, ad appena una settimana dalla sua formazione, sta già riscuotendo grandi apprezzamenti e soprattutto una curiosità in crescita costante da parte dei fan della trasmissione che, come ogni anno, stanno cercando di scandire le proprie preferenze. Osservata speciale Rebecca Ferreri; giovane ballerina che a quanto pare non è affatto nuova alla luce dei riflettori e che sembra aver attirato l’attenzione dei compagni d’avventura non solo per aspetti legati al talento.

Ma chi è Rebecca Ferreri, ballerina e allieva ad Amici 2024? Partiamo appunto dai precedenti televisivi, per nulla banali. Lo scorso anno è stata una presenza fissa nel corpo di ballo in ‘Viva Rai 2’ di Fiorello; ancora prima ha anche ballato per “Il Cantante Mascherato” e, ciliegina sulla torta, anche al Festival di Sanremo. Lo scorso anno era infatti parte del corpo di ballo in un momento iconico, ovvero nello sketch tra Amadeus, Fiorello e John Travolta sulle note de ‘Il Ballo del Qua Qua’.

Rebecca Ferreri ad Amici 2024: dalla passione per la danza alla possibile ‘ship’ nel talent

Per capire meglio chi è Rebecca Ferreri di Amici 2024 bisogna necessariamente passare anche dai social e dagli albori della sua passione per la danza. Partiamo col dire che sul web, in particolare grazie al suo profilo Tiktok, vanta già un discreto seguito. Per quanto riguarda gli studi la giovane ballerina si è formata presso la scuola di una vecchia conoscenza del talent condotto da Maria De Filippi: Kledi Kadiu. Insomma, sembra proprio che l’accesso ad Amici 2024 fosse scritto nel suo destino.

Ma cosa sappiamo invece della vita privata e sentimentale di Rebecca Ferreri ad Amici 2024? La giovane su questo tema è molto discreta e sicuramente i social non sono vetrina delle sue faccende di cronaca rosa. Nella scuola però, data la convivenza, non è da escludere la nascita di una coppia. I fan della trasmissione sognano già le prime ‘ship’ soprattutto ora che i rapporti nella scuola più seguita d’Italia iniziano già ad intensificarsi e nascono le prime simpatie; chissà che Rebecca Ferreri non trovi l’amore proprio ad Amici 2024.