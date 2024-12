Rocco Siffredi è tra i protagonisti dell’appuntamento natalizio di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin su Canale 5. L’attore pornografico, regista e produttore italiano è conosciuto anche con lo pseudonimo di “Stallone Italiano” ha partecipato a più di 1.300 film pornografici dal 1986. L’idea di lavorare nel mondo del porno arriva molto presto: Rocco è un ragazzino e scopre una rivista pornografica da adolescente così decide di lasciare l’Italia e si trasferisce a Parigi dove comincia a frequentare diversi sex club dove incontra e conoscere l’attore e regista porno francese Gabriel Pontellon. Nel 1986 debutta nel cinema a luci rosse con il film Sodopunition pour dépravées sexuelles prendendo il suo nome d’arte dal personaggio Roch Siffredi interpretato da Alain Delon nel film gangster francese Borsalino.

Alla fine degli anni ’80, Rocco Siffredi si dedica anche ad una carriera come modello, ma è il porno il suo mondo e così torna a recitare con l’attrice porno Teresa Orlowski diventando una vera e propria celebrità di questo campo.

La carriera di Rocco Siffredi è legata allo studio Evil Angel di John Stagliano e poco dopo grazie al grande successo internazionale fonda la sua casa di produzione omonima come sede a Budapest. Proprio John Stagliano in una vecchia intervista disse: “Rocco ha molto più potere in questo settore di qualsiasi attrice”. La fama di Rocco lo precede grazie anche ai commenti delle attrici e college con cui ha lavorato come quello di Bobbi Starr che rivelò: “Qualsiasi ragazza nel settore che è stata con lui… ti dirà che hanno fatto cose con lui che non farebbero mai con nessun altro”.

Nel 2004 però l’attore comunica la decisione di lasciare il mondo del cinema hard per i suoi figli dichiarando: “i miei figli stanno crescendo”, disse, “e non posso più dire semplicemente ‘Papà lavorerà per fare soldi per la famiglia’. Vogliono saperne di più”. Qualche anno dopo però torna sul set, ma nel 2015 arriva l’addio definitivo e l’inizio di una carriera come personaggio televisivo partecipando al reality L’Isola dei Famosi. “Più di un anno fa ho iniziato a sentirmi a disagio davanti alla telecamera… Qualcosa dentro di me è cambiato” – ha dichiarato nel giorno del suo ritiro alla stampa.

