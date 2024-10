Tante storie veicolate dalla musica arrivano dritte al cuore; ma ancor prima di cimentarsi con il suo brano valido per la terza manche, ci ha strappato forse più di una lacrima il racconto di Sara Fattori, concorrente di Io Canto Generation 2024. Nel corso della diretta della 2a puntata è salita per la prima volta sul palco di Canale 5 ed è stato Gerry Scotti, prima di lasciare spazio all’esibizione, a passarle la parola per permetterle di raccontare la sua toccante storia di vita.

“I primi 3 anni vissuti in una casa famiglia, poi sono stata adottata e ho iniziato il mio percorso… Ho conosciuto i miei genitori; mamma Raffaella e papà Claudio”. Inizia così Sara Fattori – concorrente di Io Canto Generation 2024 – prima di lasciarsi andare alla commozione. L’inquadratura passa ai suoi genitori, anche loro travolti dalle lacrime nel sentire quel racconto ma soprattutto nel vedere la propria figlia realizzare il proprio sogno.

Sara Fattori emoziona ad Io Canto Generation 2024 con la sua storia: “Canto grazie a mia mamma…”

“Ho cominciato a cantare grazie a mia mamma che mi vedeva sempre cantare davanti alla tv, ha trovato un annuncio e mi ha iscritto a questo concorso…”. Prosegue così Sara Fattori – concorrente di Io Canto Generation 2024 – spiegando come grazie ai genitori abbia coltivato fin da bambina la sua passione viscerale per la musica. “Sono i miei primi sostenitori e mi fanno vivere questa passione al massimo, come una cosa stupenda”.

Dopo la toccante storia, era lecito aspettarsi una performance dalle emozioni forti: e così è stato. Al di là della sua storia personale, Sara Fattori ha sbaragliato la concorrenza con la sola forza della sua voce ad Io Canto Generation 2024. Sulle note di “A Million Dreams” di Pink la concorrente ha emozionato tutti, meritandosi un sonoro 60 dalla giuria con annessi complimenti.

