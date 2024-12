Il termine ‘gate’, accostato a persone o situazioni, è forse tra i più inflazionati anche per il Grande Fratello 2024 in linea con le precedenti edizioni. A ritrovarsi al centro di un ‘caso’ piuttosto intricato nel corso di questa stagione è stato Lorenzo Spolverato con al centro la presunta omosessualità o bisessualità che lui, di contro, continua a negare a dispetto delle voci che giungo da fuori la Casa più spiata d’Italia.

Chi è il papà di Emanuele Fiori del Grande Fratello 2024?/ "Autoritario, ci scontriamo spesso. Vorrei fosse…"

Ma perchè si insiste a proposito dell’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato? Tutto nasce dai rumor a proposito di un presunto flirt con un guru della moda che, proprio alcuni giorni fa, ha deciso di rompere il silenzio. Si tratterebbe di Saro Mattia Taranto e quanto raccontato in una recente intervista rischia di mettere nuovamente Lorenzo Spolverato tra gli ‘imputati’ del Grande Fratello 2024.

Zeudi Di Palma e il triangolo amoroso con Helena e Alfonso al GF: chi preferisce?/ Risposta e polemica

Saro Mattia Taranto, il guru della moda pronto al confronto con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024?

Ma chi è Saro Mattia Taranto, il guru che ha rivelato il flirt con Lorenzo Spolverato prima del suo ingresso al Grande Fratello 2024? Parliamo di un fashion designer calabrese che per motivi professionali vivrebbe da diverso tempo a Milano, città dove appunto si sarebbe realizzato l’incontro con l’attuale concorrente del reality. Intervistato da Nuovo Tv, il ‘fantomatico’ guru della moda – Saro Mattia Taranto – ha dunque deciso di raccontare la sua verità: “…E’ stato particolarmente gentile con me e devo ammettere che è stato anche molto malizio” – avrebbe raccontato il fashion designer, come riporta Fanpage – “Il bacio tra noi è stato molto passionale e sentito”.

Helena Prestes è bisessuale? Dal timido coming out al Grande Fratello 2024 alle paure/ “La prima fidanzata…"

Dunque, staremo a vedere se Saro Mattia Taranto – guru della moda che avrebbe avuto un flirt con il concorrente – avrà modo di intervenire al Grande Fratello 2024 per un confronto con Lorenzo Spolverato che nel frattempo non sembra volersi smuovere dalle sue posizioni.