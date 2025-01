CHI È SILVIA BONOLIS? LA SCOPERTA DELLA PATOLOGIA AL CUORE E L’IPOSSIA CHE…

Chi è Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo, e cosa sappiamo della sua malattia? Questo pomeriggio, nel consueto appuntamento del sabato con le storie in esclusiva e gli approfondimenti di “Verissimo”, tornerà negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin una vecchia conoscenza dei fedelissimi del programma di Canale 5, ovvero l’ex moglie di Paolo Bonolis: finita sotto i riflettori negli ultimi tempi non solo per la sua partecipazione a “Ballando” e per la storia d’amore col nuovo compagno, Angelo Madonia, la donna è anche la madre di tre dei figli del conduttore televisivo. Qui accendiamo i riflettori su Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e primogenita della coppia (ricordando che il 63enne capitolino era già diventato due volte padre nel corso del precedente matrimonio).

Per raccontare chi è Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo, dobbiamo fare un piccolo passo indietro: la ragazza infatti è la primogenita (classe 2022) della oramai ex coppia, separatasi nel 2023, nonché sorella maggiore di Davide, nato nel 2004) e di Adele, la più piccola di casa e arrivata invece nel 2007. E proprio la nascita di Silvia e la sua malattia avevano rappresentato una prova molto dura per i due genitori dal momento che, dopo il parto, a causa di una cardiopatia congenita aveva subito prima un delicato intervento chirurgico e, successivamente, era stata colpita da un’ipossia che le ha causato dei danni neurologici permanenti. “Ho vissuto il dolore più grande nel momento in cui avrei dovuto vivere la gioia più grande” aveva raccontato la Bruganelli proprio alla Toffanin a proposito della scoperta dei problemi di Silvia. “La cosa più grande e bella che puoi fare per tua figlia è darle la vita, ma darle anche la salute e invece…”.

SONIA BRUGANELLI, “LUNGO PERCORSO PER ACCETTARE LA MALATTIA DI SILVIA”

In quell’occasione infatti abbiamo scoperto meglio chi è Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo, e cosa le era successo dopo la nascita. “Lei è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza (…) e con la consapevolezza che avrebbe dovuto essere operata al cuore. Ho scelto volutamente di anestetizzarmi per i mesi che lei è stata in ospedale” era stata la straziante confessione della donna che non solo aveva avuto paura di perderla ma successivamente ha dovuto pure fare i conti col persistere dei sensi di colpa: “Ho dovuto fare un lungo percorso, che sto facendo ancora, per accettare questa situazione e godermi la maternità di Silvia (…) Oggi ho accettato di essere una madre imperfetta e va bene così”. L’ex moglie di Bonolis infatti ha vissuto quell’evento come un’ingiustizia, ricordando quella maternità trascorsa pensando all’operazione che la figlia avrebbe dovuto subire appena nata…

“Lei è nata il 23 dicembre del 2002 ed è stata subito operata al cuore. Tuttavia i danni dovuti all’ipossia postoperatoria li hanno scoperti dopo una settimana…” aveva proseguito nel suo acconto la madre, raccontando qualcosa di più su chi è Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo. “Io avevo già capito che qualcosa non andava, ma tutti dicevano che vedevo cose che non c’erano…”. Da lì un crollo per la donna, all’epoca ancora 27enne e alla sua prima esperienza di maternità: “Paolo aveva 40 anni e spalle più larghe, si è occupato lui di tutto” aveva spiegato, pur precisando che dopo quella volta non ha avuto paura di diventare ancora una vola madre, tanto poi da dare alla luce anche gli altri due figli, Davide e Adele. “Ora il pensiero fisso riguarda il futuro, perché non è ancora autosufficiente e avrà sempre bisogno di qualcuno che l’aiuti. Però non sarà mai sola, perché ha quattro fratelli (si riferisce a Stefano e Martina, i figli avuti da Bonolis con Diane Zoeller, NdR)”.