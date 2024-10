Tutto su Silvy, la tentatrice di Temptation Island 2024 settembre

In attesa di scoprire se Alfonso e Federica lasceranno il villaggio di Temptation Island 2024 settembre da soli o ancora come coppia, il web continua a chiedersi cosa accadrà a Silvy, la tentatrice di Alfonso che, puntata dopo puntata, con piccoli gesti e attenzioni, ha portato Alfonso a sciogliersi un po’ e a confidarsi con lei. Silvy ha solo 20 anni e, all’interno del villaggio, ha scelto di percorrere la strada della discrezione. senza gesti plateali nei confronti di Alfonso, è riuscito a conquistare le sue attenzioni e a scatenare la sua curiosità.

Accanto a Silvy, Alfonso ha tirato fuori un lato inedito di sè e, per non far capire i loro discorsi, hanno cominciato ad usare anche un linguaggio in codice spiazzando la stessa Federica. All’interno del villaggio, Alfonso ha espresso più volte la gelosia nei confronti della fidanzata Federica che si è avvicinata molto al single Stefano. Quella di Alfonso di avvicinarsi alla single Silvy sarà solo strategia?

Le parole di Silvy su Alfonso a Temptation Island 2024

Quello di Alfonso nei confronti di Silvy potrebbe essere un interesse reale, almeno stando alle parole della tentatrice che, nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, ha detto: «Lui mi ha detto che si sta allontanando da lei grazie a me e che si ingelosisce se mi vede parlare con altri», ha raccontato Silvy scatenando la dura reazione di Federica che ammette di essersi sentita più volte sbagliata per l’atteggiamento di Alfonso e che non lo farà più dopo aver visto tali video.

Da parte sua, però, Alfredo ha ammesso di temere un interesse reale di Federica per un tentatore e il feeling con Silvy, nato improvvisamente, potrebbe essere solo un modo per scatenare la gelosia della fidanzata. Silvy, dunque, questa sera, resterà in disparte durante le ultime ore di Alfonso nel villaggio?

