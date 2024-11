Chi è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts

Ugo Pellegrino è l’amministratore unico di Arcadia Yachts ed è il protagonista della puntata di Boss in incognito in onda oggi, lunedì 11 novembre 2024. Arcadia Yachts è una delle aziende italiane più importanti del settore navale. Ha sede a Torre Annunziata, in provincia di Napoli e dà lavoro a 150 persone. Ugo Pellegrino è un armatore ed è figlio di un armatore. Tuttavia, prima di dedicarsi al settore navale, la famiglia Pellegrino si occupava di plastica. Grazie ad un amico, però, la famiglia Pellegrino decide di tuffarsi nella costruzione navale trovando in tale settore la propria strada.

Chi è Elisa Di Francisca/ Dalle vittorie al matrimonio con il marito Ivan Villa, ai due figli Ettore e Brando

“A quel punto eravamo noi ad aver bisogno di consigli su questo nuovo mercato e chiedemmo un incontro con un ex socio. Al termine della riunione lui mi mostrò uno schizzo di una barca su un foglio qualsiasi di carta: era il profilo dell’Arcadia 85. La barca era molto strana soprattutto per quegli anni, aveva vetrate, giardini d’inverno; me ne innamorai subito e suggerii alla mia famiglia di cambiare investimento, cioè di non fare più stampi ma di iniziare a fare imbarcazioni. Era il 2008 e così nacque Arcadia Yachts, e poi nel 2010 Arcadia 85, la nostra prima barca. Da qui iniziò un percorso fatto di grandi emozioni e di fatica, ma anche di fiducia, sfida e grande entusiasmo”, ha raccontato l’amministratore al portale Superyacht24.

Orian Ichaki a rischio a La Talpa 2024?/ Il feeling speciale con Gilles Rocca scatena il gossip…

Ugo Pellegrino e l’infanzia

Realizzato nel mondo professionale, Ugo Pellegrino ha deciso di tuffarsi totalmente nel mondo del lavoro dando una svolta alla propria vita professionale. A raccontarlo è stato lui stesso svelando che non è stato facile riuscire a trovare la propria strada nella realtà in cui è nato.

“Sono cresciuto all’oratorio salesiano e sono stato fortunato perché sono stato fermato perché, nella zona in cui sono nato, prendere strade sbagliate era facile” – ha raccontato il manager che ha vissuto anche il dolore della perdita del padre – “Mio padre è andato via 4 anni fa per una brutta malattia, aveva 58 anni. Il Signore però toglie e dà perché pochi mesi dopo la sua morte è nata mia figlia”.

Andreas Muller e Veronica Peparini/ La coppia stupisce tutti a La Talpa: la strategia vincente e le critiche