Valerio Palma, chi è l’ex fidanzato di Diandra Pecchioli di Temptation Island 2024

Valerio Palma ha sorpreso tutti durante la quarta puntata di Temptation Island 2024, chiedendo il falò di confronto con la fidanzata Diandra Pecchioli. Il 44enne di Brindisi si è sentito attaccato ingiustamente e per nulla valorizzato dalle dichiarazioni della compagna, con la quale convive da 7 anni a Roma. “L’amore va alimentato, altrimenti non si capisce più niente.” ha dichiarato Valerio prima di incontrare poi Diandra al falò di confronto.

Chi è Alfred Ekhator, fidanzato di Anna a Temptation Island 2024/ Insulti e accuse dal web dopo il tradimento

Per l’uomo è, d’altronde, anche una questione di dignità personale: per lui sarebbe impossibile accettare un rifiuto da parte della compagna, cosa che lo porterebbe a prendere la drastica decisione di chiudere la loro storia. E in effetti, questa decisione Valerio l’ha presa davvero alla fine del falò di confronto con Diandra. Lui si è detto deciso a chiudere la loro storia di fronte all’ostinazione di lei a non scendere a compromessi.

Chi è Alfonso D’Apice di Temptation Island?/ Il fidanzato di Federica parla della sua gelosia nel programma

Valerio Palma ha scritto una lettera per Diandra dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024: torneranno insieme?

Valerio Palma, ricordiamo, desidera lasciare Roma e trasferirsi a Brindisi per vivere una vita meno caotica e creare una famiglia con Diandra che, al contrario, non è affatto disposta a lasciare il suo lavoro di imprenditrice. Se Valerio potrebbe infatti lavorare anche in Puglia, lei dovrebbe lasciare il suo locale e i suoi progetti.

Eppure, nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2024 dell’8 ottobre, proprio Valerio annuncerà di aver voluto fare per Diandra un passo indietro, tornando al falò di confronto e comunicando a Filippo Bisciglia di aver scritto una lettera lunga e sentita per l’ex compagna e di volergliela leggere pubblicamente. Quale sarà la reazione della donna? Questo passo servirà a riavvicinarli?

Temptation Island 2024, 5a puntata/ Diretta e coppie: Anna decide su Alfred, una coppia va al falò