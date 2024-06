Arisa attacca: “Sono delusa dagli uomini”/ “Per un mio ex fidanzato sono diventata curvy”

La cantante tuona e si scaglia contro gli uomini: le rivelazioni amare di Arisa

Rosalba Pippa contro gli uomini, la cantante si è lasciata andare a un amaro sfogo nel corso di una intervista rilasciata tra le colonne del quotidiano il Corriere della sera, dove Arisa non ha risparmiato alcuni attacchi a delle storie vissute in passato e delle conoscenza spiacevoli. Non sono mancate esperienze sfortunate nella vita dell’artista lucana, che non ha nascosto la delusione per dei fatti avvenuti in passato, proprio quando tutto sembrava portare a qualcosa di nuovo: “Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa”.

Il grande desiderio di Arisa resta il matrimonio, anche se ha ammesso di sentirsi bene anche da sola, mentre la cantante comunque spera un giorno di poter vivere l’emozione del matrimonio: “E’ l’unico momento in cui sei autorizzata a sentirti una principessa. Confidavo di fare scintille il giorno del mio matrimonio, però non è arrivato, non so se per fortuna o sfortuna. Pensavo fosse una priorità, non lo è, per la prima volta nella vita non sento la necessità di stare con qualcuno”.

Arisa e lo speciale contenuto del suo nuovo brano Baciami stupido

La cantante lucana si è rituffata sul mercato discografico con la sua ultima fatica, la canzone Baciami stupido che evoca dei curiosi ricordi in Arisa: “Il brano racconta un momento perfetto tra due persone, il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere” ha spiegato la cantante e vincitrice del Festival di Sanremo 2014. E rievocando proprio quel momento in cui a far scoccare il suo primo bacio è stata lei, Arisa ha detto scavando tra i ricordi di un ventennio fa con il fidanzatino dell’epoca: “Ero convinta di essere imbranata, invece mi chiese dove avessi imparato a baciare così”.

Adesso la speranza per l’artista è quella di trovare una stabilità definitiva, anche su consiglio della madre che spesso la invita a incontrare un uomo per la vita: “Ma spesso incontro degli spiriti liberi come me” ha ammesso Arisa al Corriere della sera.











