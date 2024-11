Tutto su Diego Tavani e Claudia D’Agostino di Uomini e Donne

Diego Tavani e Claudia D’Agostino tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 19 novembre 2024. Il cavaliere che, dopo essere stato assente dalla trasmissione per diverso tempo ha deciso di tornarci per provare nuovamente a cercare l’amore dopo la sua ultima relazione, è stato subito conquistato dalla bellezza di Claudia, a sua volta ex corteggiatrice del trono classico nonché ex scelta di Andrea Offredi. Ancora single, Claudia ha deciso di mettersi in gioco cominciando ad uscire proprio con Diego Tavani.

Chi è Ciro Solimeno, il corteggiatore di Uomini e Donne/ Esterna in famiglia e bacio con Martina De Ioannon

Sin dal primo appuntamento, il cavaliere ha ammesso di essere molto interessato a Claudia la quale, invece, ha avuto dubbi non provando un grande trasporto fisico al punto da aver lasciato aperte le porte anche ad altre conoscenze. Nonostante i dubbi, però, Claudia ha deciso di portare avanti la frequentazione, almeno fino ad oggi.

Gianmarco Steri, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne/ Lite con Martina De Ioannon: "Me ne vado"

Diego Tavani e Claudia D’Agostino: ecco perché lei ha chiuso la frequentazione a Uomini e Donne

Nonostante i vari tentativi di costruire un rapporto e la voglia di conoscersi bene, la frequentazione tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino non regala a quest’ultima ciò che cerca in una storia. La dama del trono over ammette di stare bene con Diego ma di non provare quel qualcosa in più necessario non solo per costruire una vera e propria storia. Nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre 2024, Claudia e Diego si ritrovano al centro dello studio per confrontarsi sul loro rapporto e decidere se continuare o meno.

Uomini e donne anticipazioni, puntata 19 novembre 2024/ Genny "scarica" Alessio? "Ci salutiamo e vado a casa"

A prendere la decisione è proprio Claudia che ammette di non aver provato quello che pensava di provare quando ha scelto di continuare a conoscerlo. Una decisione che lascia l’amaro in bocca a Diego che non ha mai nascosto di provare un forte interesse per lei.