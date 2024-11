Diego Tavani e Claudia D’Agostino: dall’addio al ritorno di fiamma a Uomini e Donne

Diego Tavani e Claudia D’Agostino ci riprovano. Dopo la scelta della dama del trono over di Uomini e Donne di chiudere definitivamente la frequentazione, nella puntata del dating show di canale 5 del 26 novembre 2024, il cavaliere e la dama del trono over si ritrovano al centro dello studio per confrontarsi nuovamente sul loro rapporto. Accanto a Diego, però, c’è un altro cavaliere con cui la dama ha deciso di uscire non essendo totalmente convinta di dedicarsi unicamente alla frequentazione con Diego.

La dama, infatti, appare confusa e, pur essendo sempre interessata a Diego, non riesce a vedere in lui la persona giusta con cui provare a costruire qualcosa di importante. La scelta di Claudia di tornare sui propri passi non piace totalmente a Diego.

Diego Tavani contro Claudia D’Agostino a Uomini e Donne

Diego Tavani, sin dalla scelta di Claudia D’Agostino di chiudere la frequentazione, non aveva nascosto il proprio malcontento ammettendo che sarebbe andato avanti nella conoscenza essendo molto interessato. Non trovando, però, dall’altra parte, lo stesso interesse, Diego ha accettato la scelta della dama.

Nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne, però, il cavaliere e la dama del trono over si ritrovano nuovamente al centro dello studio, per parlare ancora del loro rapporto. Diego, così, sottolinea di non condividere il modo di fare di Claudia che, dopo aver chiuso, è tornata sui suoi passi per poi chiudere ancora e riprovarci nuovamente. Una frequentazione tra alti e bassi quella tra Diego e Claudia che lascia l’amaro in bocca al cavaliere che, in Claudia, ha visto una donna con cui dare il via ad una conoscenza più approfondita.