Chi sono Elisabetta Muscarello e Vittoria, moglie e figlia Antonio Conte/ Il primo incontro da giovanissimi

Per Antonio Conte le emozioni che riguardano il rettangolo di gioco sono secondarie se messe a confronto alla bellezza della sua famiglia. Lo ha spesso dichiarato lui stesso parlando della lontananza e dell’effettiva mancanza percepita nel corso delle sue esperienze all’estero; soprattutto a Londra, prima al Chelsea e poi al Tottenham. Dal 2013 Antonio Conte è sposato con sua moglie Elisabetta Muscarello con la quale aveva già impreziosito l’unione ancor prima delle nozze con la nascita della loro unica figlia Vittoria. Raramente il nuovo allenatore del Napoli si è dilungato su temi sentimentali – come giusto che sia per protezione dalle ingerenze mediatiche – ma come riporta Il Messaggero, Antonio Conte ha spesso sottolineato come la vera ‘leader’ in famiglia sia propria sua moglie Elisabetta Muscarello.

Antonio Conte, dalla prima ‘scintilla’ per la moglie Elisabetta Muscarello all’amore per la figlia Vittoria

Qualcuno si sarà sicuramente chiesto chi è Elisabetta Muscarello e di cosa si occupa la moglie di Antonio Conte. La donna risulta molto discreta a proposito della propria quotidianità e attività professionale; per questa ragione, non abbiamo notizie in merito alla sua professione e su ciò che riguarda le sue passioni quotidiane. Stando a quanto raccontato da DonnaGlamour, sappiamo però che il primo incontro tra il nuovo allenatore del Napoli e la moglie Elisabetta Muscarello risale a quando quest’ultima aveva appena 15 anni mentre lui, 22enne, era appena approdato alla Juventus dal Lecce.

Per quanto riguarda le immagini di coppia, ci ha pensato il settimanale Oggi a raccontarci le placide vacanze di Antonio Conte e sua moglie Elisabetta Muscarello tra le bellezze di Porto Cesareo, risalenti però a diversi anni fa. Pochi scatti ma quanto basta per testimoniare la bellezza del loro amore che, da decenni, prosegue senza intoppi. Ovviamente, i loro intenti si uniscono soprattutto in relazione alla figlia Vittoria che è ormai prossima a compiere la maggiore età e dunque è quanto mai fondamentale ricevere massimo sostegno al fine di incanalarsi nei percorsi di vita affini ai propri sogni.











