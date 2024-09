TUTTI GLI EX DI CORINNE CL1ERY: LE PRIME NOZZE GIA’ A 17 ANNI CON…

Chi sono gli ex di Corinne Cléry e cosa sappiamo della movimentata vita sentimentale dell’attrice teatrale e cinematografica francese? Nella puntata di “Verissimo” di questo sabato che ci accingiamo a vedere, uno dei piatti forti sarà l’ospitata in coppia della 74enne artista parigina e della collega e amica Barbara Bouchet, con la quale gli intrecci lavorativi e di amicizia saranno al centro della chiacchierata con Silvia Toffanin: e, in attesa di ascoltare cosa racconteranno le due donne negli studi del talk show in onda su Canale 5, possiamo accendere i riflettori su tutti gli uomini (e i mariti) avuti da Corinne Marie Picolo -questo il suo vero nome all’anagrafe- scoprendo quindi chi sono gli ex di Corinne Cléry e cosa sappiamo di loro.

Dalila Di Lazzaro, gli abusi e le violenze/ "Vittima da quando ero bimba: poi a 17 anni sequestrata da un..."

Per raccontare le vicende amorose dell’attrice transalpina e dedicarci a scoprire chi sono gli ex di Corinne Cléry dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo e precisamente al 1967 quando l’ancora giovane stella del cinema non era ancora maggiorenne e si stava affacciando per la prima volta sulla ribalta. Infatti, quando ancora non era maggiorenne (all’epoca era solo diciassettenne), la Cléry saliva all’altare per la prima volta, sposando il connazionale Hubert Wayaffe: questa liaison, terminata anzitempo e certamente non in maniera serena, sarà comunque importante per lei dato che l’anno successivo nascerà il suo primo e univo figlio. “Alexandre ha avuto una malattia brutta e stava per morire: il padre non è mai venuto in ospedale (…) mio figlio stava per morire, e lui non è venuto neanche una volta. Allora ho scelto lui”.

Francesco Zaffagnini è il fidanzato di Paola Caruso?/ Il video con l'anello misterioso e i dubbi dei fan

CLERY, “HO AMATO TUTTI I MIEI MARITI, MA BEPPE ERCOLE ERA…”

Ripercorrendo la sua vita e raccontando chi sono gli ex di Corinne Cléry, è curioso notare come l’attrice abbia deciso di risposarsi solamente dopo tanti anni: infatti, dopo quelle nozze da ragazzina nel 1967, ci saranno prima le nozze con Luca Valerio e poi l’amore per l’arredatore capitolino Beppe Ercole a riportarla all’altare; con l’uomo, ex marito di Serena Grandi, la Cléry si è sposata nel 2004 e la loro unione è durata per sei anni, fino a quando nel 2010 il suo Beppe è venuto a mancare a causa di una malattia (un tumore al cervello diagnosticatogli qualche tempo prima. “Ho amato tutti i miei mariti, ma lui è stato imbattibile”, questo il ricordo di Corinne del suo secondo marito, conosciuto quando entrambi erano oramai maturi e pronti a una relazione lunga se Ercole non fosse stato stroncato dal cancro. “Una storia pazzesca ma anche un po’ litigarella” aveva ricordato proprio a “Verissimo” parlando di lui.

Chi è Luigi Borghese, ex marito di Barbara Bouchet/ Com'è morto, diagnosi leucemia: "Nascosi il referto e.."

E nel racconto di questa breve, ma intensa, storia d’amore, e di chi sono gli ex di Corinne Cléry, emerge come la morte di Beppe Ercole sia stato per lei il colpo più duro: nella sopra citata intervista concessa alla Toffanin, l’attrice aveva detto che “sono anni che non c’è più (…) l’ho coccolato, protetto, e oggi posso parlare di lui sorridendo, pensando alle cose belle e positive che ho avuto con lui. Ho la scatolina delle sue ceneri a casa, lo spolvero un po’, ci chiacchiero…” Lui lo immagino che sta bene, che fa qualche scherzo su“. Non è un caso che ancora oggi lei lo ricordi come uno degli amori della vita, anche più del suo ultimo partner, quell’Angelo Costabile etichettato come ‘toy boy’ in quanto molto più giovane di lei: l’imprenditore classe 1978, col quale è stata protagonista in coppia a “Pechino Express”, è stato al suo fianco per qualche tempo prima della separazione. “Ho bisogno di stare da sola (…) Angelo ha diritto di vivere la sua vita e io non percepivo più la differenza tra amore e affetto…”.