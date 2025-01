Ex fidanzati di Eva Grimaldi: la storia ‘finta’ con Gabriel Garko

Se oggi è felicemente sposata con Imma Battaglia, storia d’amore annunciata nel 2017 con un coming out, prima di questa relazione Eva Grimaldi ne ha avute di importanti con alcuni uomini. Quella più celebre e che più ha fatto discutere è stata con Gabriel Garko. Si tratta di una storia che ha avuto inizio alla fine degli anni ’90 e della quale si è parlato tantissimo sulle riviste patinate.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko sono stati insieme per circa quattro anni, poi nel 2001 i due si sono lasciati. Tuttavia, qualche tempo dopo, è venuta a galla una verità scioccante, che ha messo questa relazione, ormai finita da tempo, di nuovo sotto i riflettori. Proprio al Grande Fratello, Gabriel Garko ha fatto coming out, svelando di essere omosessuale. Si è dunque scoperto che anche la sua relazione con Eva era fittizia, creata a tavolino proprio proprio per la popolarità. La stessa Grimaldi, in un’intervista successiva, rivelò che tra loro non c’è mai stato alcun rapporto fisico ma soltanto un profonda amicizia, un amore differente.

Eva Grimaldi e la dolorosa fine della storia con l’ex marito Fabrizio Ambroso

Qualche anno dopo la fine della relazione con Gabriel Garko, Eva Grimaldi incontra e si innamora dell’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso. I due si sposano dopo soli sei mesi insieme nel 2006, ma del 2010 è lui a decidere di separarsi. Una decisione che Eva prende molto male, al punto da vivere un periodo personale difficilissimo, in cui cade nell’alcolismo. Il divorzio tra Eva e Fabrizio arriva nel 2013.

Proprio in quegli anni, Eva Grimaldi conosce Imma Battaglia e in poco tempo inizia tra loro una storia d’amore. Il coming out, come detto, arriva però solo nel 2017, durante la partecipazione dell’attrice all’Isola dei Famosi. È lì che viene infatti raggiunta da Imma e insieme rendono ufficiale la loro storia.

