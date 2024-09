Concorrenti Grande fratello 2024: i nomi ufficiali

Il countdown per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente cominciato e, da giovedì 12 settembre, si riaprirà la porta rossa. Il numero esatto dei concorrenti non è stato ancora svelato ma sono stati ufficializzati i primi cinque nomi che il pubblico vedrà sicuramente nella casa più spiata d’Italia. Con tre video pubblicati sulle pagine social ufficiali del padre di tutti i realtà, è stata annunciata, tra i concorrenti, la presenza di Luca Calvani, di Jessica Morlacchi e delle tre ex ragazze di Non è la Rai ovvero Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Pur essendo cinque i nomi, i concorrenti, in realtà, sono tre perché Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi entreranno nella casa come unico concorrente.

Tutti gli altri nomi dei concorrenti del Grande Fratello 2024

Oltre ai cinque nomi ufficiali, nella casa del Grande Fratello 2024 entreranno altri concorrenti come gli attori Iago Garcia e Clayton Norcross e il pallavolista argentino nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne Javier Martinez. Gli altri nomi ufficiosi sono quelli di Clarrisa Burt, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes e Lino Giuliano, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island a cui ha partecipato con la fidanzata Alessia Pescarella con cui la storia è finita al termine del falò di confronto.

Il cast dei concorrenti del Grande Fratello 2024, tuttavia, non sarà formato solo dai nomi suddetti, ma anche da volti sconosciuti, pronti a mettersi in gioco per conquistare l’affetto del pubblico. Tutto, dunque, è pronto per l’inizio della nuova edizione del reality che sarà condotto ancora da Alfonso Signorini che, in studio, sarà affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dalla commentatrice dei social Rebecca Staffelli.