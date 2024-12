Chi sono i genitori di Mariavittoria Minghetti

Entrata in punta di piedi nella casa del Grande Fratello 2024, Mariavittoria Minghetti, nel corso delle settimane, è diventata una protagonista indiscussa delle dinamiche sia per la storia con Tommaso che per il rapporto con gli altri concorrenti, in particolare con Shaila Gatta con cui ha avuto una durissima discussione che, però, oggi, le ha portate ad essere molto unite. Proprio guardando il rapporto che Shaila ha con la madre, Mariavittoria si è interrogata sul proprio rapporto con i genitori che è molto distante da quello che hanno gli altri coinquilini. Dei genitori, infatti, la dottoressa del Grande Fratello parla pochissimo. Della mamma si sa che è un medico come lei mentre del papà non si sa nulla.

Durante vari momenti di sfogo nella casa, Mariavittoria che vive sola, ha raccontato di non avere un rapporto stretto con i genitori al punto da non sentirli anche per giorni. La Minghetti, inoltre, ha svelato di non averli salutati neanche prima di varcare la porta rossa.

Genitori Mariavittoria Minghetti: sorpresa per Natale?

“Non riesco a dire “Ti voglio bene” a mia mamma e a mio papà. Se avevo un problema, io ero quella pazza e sguaiata della famiglia. Mi sentivo sola, mi chiedevo perché non posso andare da mia mamma e dirle che cosa mi succede“, le parole dette da Mariavittoria al Grande Fratello sul rapporto con i genitori che potrebbe presto cambiare. In occasione del Natale, Mariavittoria Minghetti potrebbe ricevere una sorpresa speciale dai genitori. Dopo aver incontrato e abbracciato la mamma che ha dichiarato di essere orgogliosa con lei riuscendo, così, a rasserenarsi, Mariavittoria potrebbe ricevere anche un messaggio di auguri dal papà, ma anche dal fratello.

Come ogni anno, infatti, il Grande Fratello coccolerà gli inquilini facendo recapitare loro non solo i regali delle rispettive famiglie, ma anche i messaggi di auguri che sono quelli che tutti i concorrenti del reality aspettano con ansia. Per Mariavittoria potrebbe essere il momento giusto per aprire totalmente il proprio cuore e iniziare un nuovo capitolo con i genitori.