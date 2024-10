Guardando all’attualità, spicca tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 e di recente ha esordito con il programma ‘Se mi lasci non vale’. Stiamo parlando di Luca Barbareschi; attore e conduttore tra i più apprezzati e soprattutto carismatici del mondo dello spettacolo. La sua carriera brillante non è certo un segreto ma lo stesso non si può dire della sua vita privata spesso oggetto di curiosità da parte degli appassionati. Non molti sanno che sono ben 6 i figli di Luca Barbareschi, nati da differenti relazione avute nel tempo.

Chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi: carriera, i figli Maddalena e Francesco/ “Grazie a lei…”

Ma chi sono i sei figli di Luca Barbareschi? L’attore ha dato alla luce le sue prime 3 bambine negli anni condivisi con l’ex moglie Patrizia Fachini: Eleonora, Beatrice e Angelica. Dalla relazione attuale con la moglie Elena Monorchio – sposata nel 2015 – ha invece avuto altri due figli: Maddalena e Francesco. Come anticipato però, in totale sono 6 i figli di Luca Barbareschi ma pare che del suo sesto genito l’attore abbia raramente raccontato aneddoti e curiosità se non la sua nascita nel 1975.

Luca Barbareschi: "Ballando con le stelle mi ha fatto riscoprire il ballo"/ "Alessandra Tripoli? Un angelo"

Luca Barbareschi e il rapporto con il suoi sei figli

In linea con la sua riservatezza in merito alla sfera privata, sono poche le informazioni reperibili in riferimento al rapporto tra Luca Barbareschi e i suoi sei figli. In una recente intervista si è però descritto brevemente nel suo ruolo di padre, definendosi: “Un burbero benefico”, etichetta testimoniata dal suo “Dire no” quando necessario e senza lasciarsi piegare dall’affetto. Inoltre – come racconta Fanpage – Luca Barbareschi ha raccontato di un gesto particolare e significativo nei confronti dei suoi figli: “Li ho diseredati così devono lavorare… Lo faccio per il loro bene”.