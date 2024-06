CHI SONO JENNY E TONY, COPPIA TEMPTATION ISLAND 2024/ Lui: “Contatti con altre? È l’intelligenza artificiale”

Jenny e Tony promettono scintille a Temptation Island 2024. D’altronde basta il loro video di presentazione a confermarlo. Jenny inizia raccontando di temere che Tony l’abbia tradita in varie occasioni: “A Capodanno dell’anno scorso, posto un video con le nostre foto e una ragazza mi contatta chiedendomi se era il mio ragazzo e io dico sì. Lei allora inizia ad inviarmi le foto delle chat con lui…” Ma non è tutto: “A San Valentino una ragazza gli manda un cuore, lui va a chiudersi in bagno e quando esce non c’è più nulla…”

“Capitano tutte a me, sono sfighe…”, commenta lui, che finisce anche per dare la colpa di questi messaggi da altre a un hacker e all’Intelligenza artificiale. Lei sembra quasi crederci, il che ci preannuncia che questa coppia regalerà al pubblico sorprese e divertimento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Jenny e Tony sono una coppia di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di concorrenti di questa nuova ed attesissima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Jenny Guardiano, anni 26 anni, e il fidanzato Tony Renda che hanno deciso di mettersi in gioco dopo cinque anni d’amore e di convivenza. In realtà a scrivere alla redazione del programma è stata Jenny stanca dei comportamenti del fidanzato Tony a tal punto da confessare nel video di presentazione: “non mi consente di vivere la mia vita”.

La coppia protagonista di Temptation Island 2024 vive a Catania e sono fidanzati da cinque anni: lui lavora come dj ed è sempre in giro per eventi e feste private come testimoniano le tantissime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, mentre lei si occupa di extensionciglia, Laminazione & Trucco Semipermanente.

Da Catania a Temptation Island 2024: Jenny Guardiano e Tony Renda sono tra i protagonisti della nuova edizione del popolare programma televisivo di Canale 5. A scrivere al programma è stata Jenny che nel video di presentazione ha confessato che il fidanzato è sempre circondato da donne: “Sono Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze, per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte tre, ecco, questo è Tony”.

Non solo, Jenny parlando della relazione con il fidanzato ha rivelato: “quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Una ragazza mi ha contattata e mi ha iniziato a mandare le foto delle sue conversazioni con Tony. Lui ha scritto ‘che bel culetto’ sotto la foto di questa ragazza” anche se il fidanzato Tony ha smentito categoricamente la cosa rivelando – “ma non l’ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo”. La replica di Jenny è stata immediata: “sei un attore da Oscar”, a conferma che se i presupposti sono questi ne vedremo sicuramente delle belle una volta che Tony metterà piede nel villaggio delle tentatrici!

