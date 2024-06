Temptation Island 2024, Jenny Guardiano e Tony Renda sono la coppia squalificata?/ Indizi e nuovi rumor

Jenny e Tony sono la coppia squalificata da Temptation Island 2024? Indizi e rumors

Ieri Novella2000 ha lanciato lo scoop bomba su una coppia squalificata a Temptation Island 2024 per aver infranto il regolamento e da allora in molti si chiedonodi quale tra le sette coppie in gioco si tratti. A provare a dare una risposta in queste ore è intervenuta l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato la segnalazione bomba di una sua follower e pare che si tratti della coppia formata da Jenny Guardiano e Tony Renda.

Nel dettaglio, infatti, la segnalazione in questione riporta: “Sono Jenny e Tony. Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker.” A questo punto l’esperta di gossip ha specificato: “Pare che sia questa la coppia esplusa.” Insomma sembrerebbe che siano Jenny Guardiano e Tony Renda la coppia squalificata da Temptation Island 2024, va precisato però che si tratta solo di indiscrezioni ma gli indizi ci sono tutti, quel che è certo è che due hanno lasciato il reality prima del previsto.

Temptation Island 2024, chi sono Jenny Guardiano e Tony Renda la presunta coppia squalificata

La nuova edizione del viaggio nei sentimenti prenderà il via giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale5. Le sette coppie che si metteranno in gioco sono Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia. E proprio ieri Novella2000 ha segnalato che una coppia è stata squalificata per aver infranto il regolamento. Nel dettaglio secondo le voci che circolano un fidanzato si sarebbe avvicinato troppo ad una tentatrice facendo scattare la gelosia della fidanzata. Quest’ultima avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato ed al rifiuto è scoppiato il caos: “La ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica.” Adesso stando ad una segnalazione pare che lo coppia in questione sia quella formata da Jenny Guardinano, 26enne di Catania e Tony Renda suo coetaneo. I due stanno insieme da 5 anni ed a scrivere al programma è lei perché non ha più fiducia nel suo fidanzato ‘sempre circondato da ragazze’.











