Chi sono Martina, Stefano, Silvia, Davide e Adele: figli di Paolo Bonolis/ Carriera e vita privata

Paolo Bonolis è tra i pilastri della televisione italiana; buona parte dei programmi di successo reggono sulla sua magistrale proprietà di linguaggio, una comunicazione che unisce ironia, sagacia e irriverenza unite ad una professionalità da invidia. Di certo, con un padre così, i figli non potevano che crescere in maniera sana e soprattutto con un esempio ben chiaro di come costruire il proprio futuro e dare seguito alle reciproche ambizioni.

Ma chi sono i figli di Paolo Bonolis? Il conduttore ha avuto due storie importanti nella sua vita, entrambe condite dal grande passo del matrimonio. Dalle prime nozze con Diane Zoeller sono nati i primi due figli: Martina e Stefano. La primogenita ha reso nonno Paolo Bonolis nel 2020 ma sul suo conto le informazioni risultano irreperibili per via di una grande discrezione e riservatezza. Risiede da anni negli Stati Uniti d’America dove pare si occupi di psicologia.

I figli di Paolo Bonolis tra carriera, curiosità e vita privata

Stefano – secondo dei figli di Paolo Bonolis – ha reso anche lui nonno il conduttore con il figlio nato nel 2022 e, in passato, ha avuto una liaison con la showgirl Paola Caruso. Attualmente risiede anche lui come la sorella negli USA con la compagna. Arriviamo così al secondo matrimonio di Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli dal quale sono nati altri 3 figli: Silvia, Davide e Adele.

Silvia – prima figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli – è anche lei molto discreta ma in alcune occasioni sono stati proprio i genitori a raccontare della sua storia difficile per via di un problema cardiaco riscontrato alla nascita che ha condizionato la sua vita anche negli anni a seguire. Davide Bonolis ha invece scelto la carriera calcistica e, dal 1 luglio 2024, è passato dal Renate U19 al Siena. L’ultima dei figli del conduttore è invece Adele; nata nel 2007 e quindi ancora impegnata con il percorso di studi.

