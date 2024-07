Chi sono Riccardo e Nunzia, genitori di Lino Banfi/ L’attore: “Se li avessi ascoltati oggi sarei un prete…”

Lino Banfi, a dispetto della sua grande notorietà dovuta ad una carriera luminosa tra cinema e tv, è sempre stato molto restio nel raccontare aneddoti che riguardano prettamente la sua vita privata. In passato, spaziando tra le varie interviste, troviamo però alcuni aneddoti che riguardano la figura dei suoi genitori: Riccardo Zagaria e Nunzia Colia.

Come racconta la biografia su Wikipedia, i genitori di Lino Banfi – Riccardo e Nunzia – erano particolarmente ancorati agli ideali di stampo cattolico. Motivo per cui per il loro figlio vedevano come possibile ambizione e aspirazione l’esperienza del seminario. Non fu facile per l’attore imporre ai suoi genitori la sua reale passione, ovvero il mondo dello spettacolo; per Riccardo e Nunzia – genitori di Lino Banfi – tale settore non era considerabile un vero e proprio mestiere ed erano dunque contrari alle ambizioni artistiche dell’attore.

Lino Banfi: “I miei genitori? Avere un figlio sacerdote era un onore per la famiglia…”

“Se avessi seguito le aspettative dei miei genitori, oggi forse sarei un prete”, raccontava così Lino Banfi a proposito dei suoi genitori in un’intervista rilasciata per Avvenire. “… Nell’immaginario dell’epoca avere un figlio sacerdote era un elemento di grande onore per la famiglia; l’alternativa era studiare legge per diventare avvocato e poi magari intraprendere la professione di notaio”. Nonostante tale racconto e le annesse volontà dei genitori, Lino Banfi riuscì ad emergere con il suo unico monito ovvero quello di entrare nel mondo dello spettacolo e dunque, ad oggi, essere considerato uno degli attori più prolifici e amati del settore.











