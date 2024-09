Appassionato di regia, fotografia e aspetti annessi; Lorenzo Tano deve sicuramente molto ai genitori – Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo – in riferimento alla genesi delle sue principali passioni e per il percorso professionale. Il papà non ha certo bisogno di presentazioni; icona indiscussa del porno e del cinema hard. Per un decennio il medesimo ambito è stato il baricentro professionale anche della mamma, all’anagrafe Rosza Tassi, che proprio negli anni novanta ha scelto di percorrere la medesima strada del marito.

Il primo incontro tra i genitori di Lorenzo Tano – Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo – avviene proprio sul set; una scintilla scandita dalle nozze nel 1993 e dalla nascita dei due figli, appunto Lorenzo e il secondogenito Leonardo. Come anticipato, la mamma dell’ex volto di Ballando con le stelle non è più protagonista nella scena porno; nel ‘98 ha annunciato il ritiro dalle scene al fine di dedicarsi il più possibile alla famiglia e dunque alla crescita dei figli.

Proprio grazie all’esperienza a Ballando con le stelle, nel 2023, abbiamo appreso tutta la bellezza del rapporto tra Lorenzo Tano e i suoi genitori, in particolare con il papà Rocco Siffredi. Quest’ultimo, ospite in una delle serate con il figlio protagonista, si è lasciato andare ad un pianto quasi liberatorio ed evidentemente dovuto all’intensità dell’empatia che li lega. “…La mia paura era che non ne sarebbe uscito; avevo una paura terrificante che ne uscisse male perchè mio figlio è molto sensibile”. Un timore che accomuna buona parte dei genitori quando si tratta di vedere il proprio figlio in vesti inedite. Una sfida che però ha riempito d’orgoglio i genitori di Lorenzo Tano e in particolare, appunto, il papà Rocco Siffredi. “Siamo molto contenuti di lui, si è aperto; vedo luce e serenità. Per me è stato stupendo vedere mio figlio che rompe i meccanismi e si diverte…”.