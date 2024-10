Tutto su Chiamamifaro: l’allieva di Amici 2024

Dopo aver vinto la sfida battendo Alena, entrata nella scuola come allieva di Rudy Zerbi, Chiamamifaro è diventata ufficialmente un’allieva di Amici 2024. Il vero nome della giovane cantante è Angelica Gori, è la fidlia più piccola di Cristina Parodi e Giorgio Gori e ha un fratello e una sorella più grandi, Alessandro e Benedetta. Pur non suonando perfettamente la chitarra, Angelica ha sempre amato suonato sotto un faro da dove nasce il suo nome d’arte.

Sienna: chi è la ballerina di Amici 2024 e perché rischia l'eliminazione/ Colpa di Celentano e Lettieri

«Quando ero piccola – ha spiegato Angelica a Rudy Zerbi – andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, un posto del cuore, suono la chitarra male ma la prendo semplicemente per scrivere. Io faccio musica da un po’ adesso mi sento consapevole, determinata, concentrata, bisogna saperle prendere le opportunità che arrivano, mi piace studiare sono una secchiona, voglio imparare anche cose difficili. Mi sento autentica quando canto». Un ingresso promettente quello di Chiamamifaro che ha già conquistato Rudy Zerbi che, dopo averla incontrata, le ha detto: «Per me sei perfetta, abbassi gli occhi quando parli, ma sul palco divori il microfono».

TrigNo: chi è il cantante di Amici 2024/ Il suo "Amore disperato" scatena la lite tra Zerbi e Pettinelli

La prima gara di canto di Chiamamifaro: ecco il verdetto di Arisa

Chiamamifaro ha rotto il ghiaccio entrando nella scuola con una sfida sfidando non solo Alena, l’allieva ufficiale di Amici 2024, ma anche le proprie emozioni. Tuttavia, nel corso del pomeridiano in onda oggi, domenica 20 ottobre, Angelica Gori sta per affrontare un’altra sfida ovvero la gara di canto insieme agli altri compagni. Riuscire a conquistare il giudice della gara è fondamentale per non occupare l’ultimo posto in classifica e finire nuovamente in sfida.

A giudicare, in particolare, la gara di canto odierna è Arisa che, in passato, è stata insegnante di Amici. Chiamamifaro si esibisce sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano suonando anche il pianoforte. Al termine dell’esibizione, Arisa si complimenta con lei per il modo di cantare molto bello, libero e vero.

Chi è Diana Del Bufalo, ospite ad Amici 2024/ "Mai stata ambiziosa. Ho cominciato facendo l'attrice e..."