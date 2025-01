Alfonso D’Apice e la frase infelice a Chiara Cainelli

Chiara Cainelli continua a piacere ad Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice. Tra i due, quello che sta richiamando l’attenzione di Chiara è stato Alfonso D’Apice che, tuttavia, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, nel corso della catena di salvataggio, ha preferito salvare l’amico Javier Martinez. Dopo la puntata, Alfonso ha cercato subito un confronto con Chiara che, invece, nella catena, è stata salvata da Emanuele. Durante la puntata, inoltre, Chiara ha affrontato la prova budget e ha dovuto indovinare chi la stava baciando. Come extra budget, Signorini ha invitato Alfonso a raggiungere Chiara e a baciarla.

“Tieni gli occhiali perché c’è un bacio extra budget che vale ben 50 euro. 70? Va bene dai facciamo 70 euro. Te lo concedo. Per avere 70 euro deve essere un bacio appassionato. Io di baci appassionati me ne intendo, non mi fregate. Deve essere un bacio appassionatissimo. Se sbagli perdi anche gli altri 60 che ti sei guadagnata. Questo è il gioco”, ha detto Signorini. “Questo è un limone”, ha commentato Chiara che non ha poi voluto ripetere la prova.

Chiara Cainelli contro Alfonso D’Apice

Al termine della puntata, Alfonso D’Apice ha commentato la reazione di Chiara Cainelli con una frase che ha scatenato non solo la reazione di Chiara, ma anche quella del web. “Non ti facevo così timida. Una che viene da Trento e va a ballare in tutte le discoteche è timida?”, le parole di Alfonso. “Scusa puoi ripetere?“, ha chiesto stizzita. “Una ragazza che viene da Trento e che va a ballare in tutte le discoteche è così timida?”, ha precisato Alfonso. Chiara ha replicato: “Cosa significa che ballo nelle discoteche? Che mi limono le persone? Un limoncello? Bevitelo tu”.

La mattina successiva, dopo essersi reso conto di aver detto una frase sbagliata che ha anche scatenato la dura reazione del web, ha provato a fare un passo nei confronti di Chiara lasciandole la colazione sul comodino e un biglietto con la scritta “mi dispiace”.