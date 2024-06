Chiara Ferragni pronta al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius/ Gossip acceso: “Single e senza figli”

Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: Chiara Ferragni sbarca in Sicilia ed accende i rumors

Ormai qualsiasi cosa facciano Chiara Ferragni e Fedez finiscono al centro dell’attenzione mediatica. In queste ore l’influencer ed imprenditrice digitale è partita in direzione della Sicilia per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius che si svolgerà domani, sabato 22 giugno 2024, tra le isole di Lipari e Vulcano ed ha documentato il viaggio attraverso delle storie di Instagram che, inutile dirlo, hanno catturato l’attenzione dei suoi follower e non solo. Ha deciso di viaggiare vestita comoda con una felpa rosa con cappuccio, jeans e sneakers bianche.

Tuttavia, ciò che più è saltato all’occhio, come ha sottolineato anche Vanity Fair, è che Chiara Ferragni ha viaggiato da single, da sola senza i figli Leone e Vittoria. È stata tra i primi invitati ad arrivare ed ha postato su Instagram immagini che la ritraggono in un bar, fuori all’aeroporto di Catania, mentre beve un caffè e mangia un cornetto. In seguito ha pranzato con la futura sposa Diletta Leotta in uno splendida terrazza con vista mare ed ha documentato il tutto postando gli scatti sui social.

Chiara Ferragni pronta per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius tra frecciatine e polemiche

C’è grande attesa per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, calciatore tedesco del Newcastle United, si attendono 160 invitati tra cui molti volti noti come Luca Argentero con Cristina Marino, i calciatori Claudio Marchisio e Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. E, ancora, Rossella Fiamingo con Gregorio Paltrinieri. Damigella d’onora è Elodie mentre Testimone di nozze della sposa è Eleonora Berlusconi, stando a quanto riporta MessinaToday. E tra gli invitati c’è anche l’amica della conduttrice Chiara Ferragni. Diletta Leotta a tal proposito qualche tempo fa ospite a Verissimo ha confessto: “Vivendo lontano dalla famiglia, le amiche diventano le sorelle che ti scegli. Elo è una di quelle. Mi è stata vicina durante tutto il periodo della gravidanza e adesso è una zia meravigliosa. Non c’è cosa più bella dell’amore e della solidarietà tra le donne”. L’influencer in quest’ultime ore prima ha lanciato una frecciata a Fedez e poi è finita al centro delle polemiche per la cifra del suo trolley griffato di quasi 4.000 euro.











