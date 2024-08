Anticipazioni Chicago Fire 12, puntata del 15 agosto 2024: squadra alle prese con casi particolari e paranormali

Dopo il successo di Chicago Fire, la cui dodicesima stagione va in onda ogni mercoledì in prima serata su Italia1, si è deciso di puntare su due spin-off: Chicago P.D. che va in onda il lunedì e Chicago Med la cui nona stagione è trasmessa per la prima volta in chiaro da Italia1 ogni giovedì. La serie vede il team di medici tornare in corsia per affrontare nuovi e complicati casi clinici. Non mancano poi politiche d’ufficio e vicende di carattere personale. Scopriamo cosa accade nei prossimi tre episodi.

Dalle anticipazioni su Chicago Fire 12, puntata del 15 si scopre che il primo episodio ha per titolo Se su una crepa salterai, la sfortuna attirerai. Nel settimo episodio di stagione la trama vede protagonisti i medici Ripley e Charles. I due dottori si troveranno davanti ad un caso molto particolare dovranno curare un paziente con un disturbo ossessivo compulsivo mentre Hannah e Archer, invece, incontreranno una donna con oggetto estraneo conficcato nel cuore. Insomma due casi molto delicati.

Chicago Med 9, anticipazioni prossima puntata:

Dalle anticipazioni su Chicago Med 9 del 15 agosto 2024 si apprende anche quale sarà la trama del secondo episodio di puntata (l’ottavo di stagione). Il titolo è anche questo molto lungo Un penny per i tuoi pensieri, un dollaro per i tuoi sogni. La trama ruota attorno al paranormale e vedrà al centro un uomo che sostiene di essere telepatico e di ricevere messaggi dal figlio che ancora deve nascere. Del caso si occuperanno Archer, Hannah e Charles.

Ed infine dalle anticipazioni su Chicago Med 9 della prossima puntata si scopre anche quale sarà la trama del terzo ed ultimo episodio dal titolo Le bugie hanno le gambe corte. Anche in questo caso al centro delle vicende ci sarà del paranormale ma mentre nell’episodio precedente la squadra di medici avrà a che fare con un sensitivo in questo protagonista sarà una setta. Ripley e Charles cureranno i membri di una setta che accusa strani sintomi. Nel frattempo la sospensione di Zola avrà un effetto inaspettato su Crockett.

