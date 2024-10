Ciro Solimeno, nuova esterna con Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Il percorso di Martina De Ioannon sul trono di Uomini e donne continua con nuove esterne. Nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda il 7 ottobre 2024, Martina si accomoda al centro dello studio per rivivere due esterne fatte con due corteggiatori che, più di altri, hanno attirato le sue attenzioni. Tra questi c’è proprio Ciro Solimeno che ha incuriosito Martina sin dalla prima esterna. Durante la prima esterna, i due si sono punzecchiati piacevolmente. “Sono sorpreso, vorrei sapere perché mi hai portato in esterna… Perché sia in puntata che fuori, in casetta, quando ci siamo conosciuti,, non dai modo di conoscerti…”, le parole di Ciro in esterna.

“Mi sei piaciuto perché sei spigliato come me… C’è dialogo… non devo stare lì a tenere la conversazione. Questa cosa mi piace… però devo capire, anche io, tante cose. Spesso, i tipi come te si perdono. Fanno tutti i gradassi…”, l’immediata risposta di Martina che, però, ha deciso di portarlo nuovamente in esterna.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: il feeling cresce a Uomini e donne

Martina De Ioannon, durante il primo incontro con i corteggiatori, aveva spiegato di non essere stata colpita fisicamente da nessun corteggiatore al punto da aver pensato di eliminarli tutti. Incontrandoli e portandoli in esterna, però, qualcosa è cambiato. La tronista, in particolare, sembra abbia cambiato idea su Ciro Solimeno con cui sta uscendo più volte.

Senza sbilanciarsi in modo clamoroso, Martina, nella puntata odierna di Uomini e donne, di fronte ai suoi corteggiatori, dopo aver rivisto le esterne fatte, si lascia andare ad una piccola dichiarazione nei confronti di Ciro. “Con lui sento che c’è chimica”, spiega Martina che, però, non si sbilancia più di tanto preferendo procedere a piccoli passi e conoscere bene i suoi corteggiatori prima di lasciarsi andare a dichiarazioni importanti.

