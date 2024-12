Botti legali a Capodanno, come da tradizione anche quest’anno molte persone acquisteranno fuochi d’artificio ed esplosivi più o meno potenti da utilizzare in occasione dei festeggiamenti. Per evitare multe, ma soprattutto per prevenire pericoli e conseguenze, occorre sempre scegliere dispositivi classificati come sicuri, che sono opportunamente elencati dalle autorità in base alla certificazione di sicurezza. La prima cosa da controllare infatti è quella della categoria di appartenenza, che è differenziata non solo per potenza ma anche per limite di età consentita per gli utilizzatori.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025/ Le foto: dal gattino in festa alla rana che beve lo spumante

Molti botti sono vietati per legge ai minori di 14 anni, specialmente quelli che non producono fuochi colorati ma solo rumore. Altri invece possono essere acquistati ed usati solo dai maggiorenni o addirittura, nel caso di detonazioni particolarmente fragorose solo a chi possiede un regolare porto d’armi. Nel caso dei petardi nella classifica dei più potenti di livello 3 o 4 ci sono sicuramente i classici come: Cobra, Super Cobra e i vari modelli di Magnum. Questi ultimi oltre ai limiti sull’utilizzo sono soggetti anche a specifiche licenze dei rivenditori.

VIGILIA DI CAPODANNO, NOTTE DI SAN SILVESTRO 2025/ Dalla tradizione dei 10 secondi ai chicchi d'uva

Botti legali a Capodanno, come riconoscere quelli sicuri e regole per l’utilizzo

Le regole principali per l’utilizzo dei botti legali a Capodanno, sono soprattutto quelle relative all’acquisto e all’accensione. Fondamentale infatti, per essere sicuri che i dispositivi siano a norma, è la scelta dei canali di vendita, che dovranno essere opportunamente dotati di licenza. I botti poi dovranno riportare la dicitura CE e la relativa categoria di classificazione da F1 a F4 che è la più pericolosa. Tutti i fuochi, ma in particolare i petardi sono utilizzabili solo in aree aperte e lontane sia dalle abitazioni che da persone e animali.

AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025/ Frasi “Che inizi bene, prosegua come desideri e termini al meglio”

Il divieto non è però applicato agli oggetti che non producono rumori ed esplosioni ma solo fuochi scintillanti come fontane, bengala e pistole lancia coriandoli che sono autorizzate in molti casi anche nei centri cittadini. Anche in questo caso però è meglio controllare tutte le disposizioni in materia di sicurezza emanate dalle amministrazioni locali. In molti comuni infatti, per evitare ogni tipo di rischio, si prevedono specifiche ordinanze che vietano l’accensione di qualsiasi dispositivo, per prevenire incidenti. Molti botti infatti, oltre al rischio di provocare danni alla salute, sono altamente inquinanti ed è stato più volte provato che contribuiscono ad innalzare il livello di inquinamento provocato dalle polveri sottili.