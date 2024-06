Classifica girone Italia/ Euro 2024, oggi contro la Croazia si decide tutto (gruppo B, lunedì 24 giugno)

CLASSIFICA GIRONE ITALIA EURO 2024: IL GIORNO DECISIVO

La classifica del girone dell’Italia ad Euro 2024 è positiva ma non tranquillizzante, questa è la situazione con la quale ci avviciniamo alla terza e ultima giornata del gruppo, che sarà naturalmente quella decisiva per tutti i verdetti alle spalle della Spagna, che è invece già matematicamente certa non solo della qualificazione ma pure del primo posto, dal momento che potrebbe essere raggiunta solo dall’Italia, con la quale tuttavia ha naturalmente il vantaggio dello scontro diretto favorevole dopo la vittoria per 1-0 delle Furie Rosse contro gli Azzurri giovedì scorso.

FORMAZIONI ALBANIA SPAGNA/ Quote: Lamine Yamal per un altro record (Euro 2024, oggi lunedì 24 giugno)

Lo scenario sarebbe comunque ottimo per noi, perché vorrebbe dire una vittoria stasera in Italia Croazia e di conseguenza quota 6 punti nella classifica del girone dell’Italia ad Euro 2024 e di conseguenza a quel punto secondo posto blindato con pieno merito, considerando che avremmo vinto sia contro l’Albania sia contro la Croazia, con tanto di abbinamento contro la Svizzera nell’ottavo di finale che giocheremmo sabato 29 giugno. Naturalmente questo sarebbe il nostro destino in caso di secondo posto con qualsiasi punteggio, basterebbe in realtà anche il pareggio.

PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: tutto facile per la Roja? (girone B, oggi lunedì 24 giugno)

CLASSIFICA GIRONE ITALIA EURO 2024: GERARCHIE ABBASTANZA CHIARE MA…

In effetti la classifica del girone dell’Italia ad Euro 2024 potrebbe vivere di vari arrivi a pari punti e nel caso di segno X stasera saremmo più che tranquilli, perché ci potrebbe agganciare solo l’Albania, che per riuscirci dovrebbe battere la Spagna ma resterebbe comunque dietro grazie al 2-1 azzurro nello scontro diretto. Al di là di tutti i calcoli, comunque, il verdetto chiaro di questo gruppo B, che sulla carta poteva essere il più appassionante, è che in realtà la Spagna ha dominato, con due perentorie vittorie contro le due avversarie sulla carta più pericolose, mentre Italia e Croazia finora avrebbero potuto fare di più.

FORMAZIONI CROAZIA ITALIA/ Quote: gli azzurri hanno quattro diffidati (Europei 2024, oggi 24 giugno)

Per i croati un solo punto dopo due partite stride con lo status che la Nazionale slava si è conquistata tramite un secondo e un terzo posto nelle ultime due edizioni dei Mondiali, ai quali in verità l’Italia non ha nemmeno partecipato. Nel mezzo tuttavia abbiamo vinto gli scorsi Europei, e di conseguenza è stato ancora più deludente vedere la nostra Nazionale in qualità di campione d’Europa in carica dominata dalla Spagna molto più di quanto non abbia detto il punteggio finale. Questi i valori emersi finora per la classifica del girone dell’Italia ad Euro 2024, ma adesso attendiamo i verdetti di stasera…

CLASSIFICA GIRONE ITALIA EURO 2024

Spagna 6; Italia 3; Albania (-1), Croazia (-3) 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA