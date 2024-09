Chi è Clayton Norcross, concorrente ufficiale al Grande Fratello 2024: attore di Beautiful

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 7 settembre 2024, è stata ospite anche Cesara Buonamici confermata come opinionista anche per la nuova edizione del reality di Canale5. Ed durante la sua intervista è stata colta l’occasione per presentare uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2024: Clayton Norcross. Scopriamo meglio chi è. Clayton Wesley Norcross, questo il suo nome completo è nato nel 1955, ha 69 anni ed è un attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Thorne Forrester nella soap opera Beautiful. Un ruolo che ha interpretato per ben 440 episodi.

Clayton Norcross concorrente ufficiale del Grande Fratello 2024, dopo l’esperienza in Beautiful, ha partecipato a numerose altre soap e fiction televisive. Tra i progetti più noti, troviamo le telenovelas argentine come La donna del mistero e Milagros, che lo hanno reso un volto popolare anche in Sud America. Nel 1995, l’attore ha ottenuto un ruolo nella popolare serie Baywatch. In Italia è apparso nella seconda edizione del reality show di Canale 5 La fattoria. Nel 2022 ha fatto parte del cast del programma Avanti un altro! come membro del “salottino”.

Clayton Norcross concorrente del Grande Fratello 2024: l’annuncio ufficiale a Verissimo

Il suo nome circolava tra i papabili concorrenti da settimane ma la conferma è arrivata solo in questi minuti: Clayton Norcross è un concorrente del Grande Fratello 2024 e l’annuncio ufficiale è avvenuto a Verissimo con una breve clip di presentazione. “Vivo in California ma verrò a Roma per il Grande Fratello”, scherza nella clip di presentazione. “Le donne italiane sono piene di charme, di bellezza”, prosegue, “sono spicy. Laverò i piatti come tutti gli altri. Sono abbastanza abituato a mantenere il bagno pulito”. Da star di Beautiful è pronto a mettersi in gioco del resto è un veterano dei reality e staremo a vedere come se le caverà.